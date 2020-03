Así pasa Nairo Quintana la cuarentena por el coronavirus

Nairo Quintana llegó a Colombia el domingo, acompañado por su hermano, Dáyer, y de Wínner Anacona, luego de la participación en la París-Niza.



Los tres colombianos están en cuarentena en un hotel en Duitama, Boyacá, y decidieron regresar al país porque, según contó Nairo Quintana a Caracol, no había mucha reserva de comida en su casa en Europa.

"Lo que se ha visto ha sido terrible. No teníamos qué comer en la casa, todo estaba desolado y por eso preferimos regresar al país y hacer la cuarentena", contó.



El pedalista boyacense, ganador el sábado de la última etapa de la carrera francesa, señaló que la decisión de aislarse se tomó conjuntamente con su equipo, Arkea Samsic.



"Estoy con Dáyer y Wínner en un hotel, cada uno en una habitación. La hicimos de nuestra parte. En el equipos nos dijeron eso. Durante 5 días haremos pruebas analíticas para saber si tenemos algo y no ir a afectar a nadie. No hemos tenido ningún síntoma", agregó.



Nairo Quintana señaló que es una tristeza que se hubiera tomado la decisión de cancelar las carreras, pues se encontraba en un buen nivel, pero señaló que fue una buena decisión.



"Muy triste porque estábamos en un gran nivel, andando bien y hay que aprovechar que se estaba en esa forma, pero eso me da pena. De lo contrario, pues es un tema grave a nivel mundial", precisó.



