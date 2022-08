El colombiano Nairo Quintana ha sido descalificado del último Tour de Francia, en el que acabó en sexta posición, tras haber sido controlado positivo por Tramadol, indicó este miércoles la Unión Ciclista Internacional (UCI).

La UCI informó que "Los análisis de dos muestras de sangre seca proporcionadas por el ciclista los días 8 y 13 de julio durante el Tour de Francia 2022 revelaron la presencia de tramadol y sus dos metabolitos principales".

¿Qué implica para Nairo?

De acuerdo con las Reglas Médicas de la UCI, el corredor está descalificado del Tour de Francia 2022. Esta decisión podrá ser apelada ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) dentro de los próximos 10 días.



Sin embargo, la UCI aclara que Nairo puede seguir compitiendo porque no constituye violación a las normas antidopaje: "Las infracciones de la prohibición de uso de Tramadol en competición son infracciones según el Reglamento Médico de la UCI. No constituyen infracciones de las normas antidopaje. Al tratarse de una primera infracción, Nairo Alexander Quintana Rojas no es declarado inelegible y por tanto puede participar en las competiciones".

El médico Orlando Reyes de la Oficina Nacional de Dopaje de Colombia explica: “No es dopaje, porque el tramador no es una sustancia que esté prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje, pero la Unión Ciclista internacional sanciona a los corredores que se les encuentra la sustancia”.



“La WADA no la tiene en la lista, mientras sí la UCI que determina sancionar al ciclista cuando se presenta esa sustancia en un análisis en carrera", agrega.



Es decir: "La UCI desde el 2019 considera que si un ciclista en carrera presenta un análisis con Tramadol lo debe sancionar en la carrera en la que salió el análisis con el tramador”.



La sustancia es prohibida por la UCI desde marzo del 2019. "Estas pruebas médicas están diseñadas para reducir los riesgos en el ciclismo competitivo, y varios estudios han demostrado que el Tramadol puede causar somnolencia, pérdida de concentración y dependencia de drogas. Entre otros objetivos, estas pruebas pretenden reducir el riesgo de dependencia a los opiáceos. No se trata dedopaje en el sentido estricto, es una medida que busca proteger la salud de los deportistas", dice en la página oficial de la UCI.



Es decir que Nairo, aunque tiene 10 días para apelar esta decisión, podrá participar en la Vuelta a España.

