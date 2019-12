Nairo, portador de malas noticias para el ciclismo colombiano

Nairo Quintana no ha perdido el tiempo. En la concentración que hace en Calpe, España, con su nueva escuadra, el Arkea-Samsic, confirmó una información que no estará en el Tour Colombia 2.1, que será en febrero por carreteras de su departamento.

En principio, el pedalista estaba en la lista de participantes, pero él mismo ratificó que no disputará porque su escuadra tiene otras prioridades.



“No hay Colombia 2.1 o carreras en Argentina, pero me ha ido bien en muchas carreras francesas en el pasado, así que estoy ansioso por hacer eso: Tour de la Provence, Haut Var y París-Niza ... Entonces Iré a Catalunya”, declaró a la página especializada www.cyclingnews.com



En la entrevista, Nairo advirtió que estará en la clásica de las Ardenas, vendrá a mayo a Colombia por un mes y regresará a Europa para competir en el Criterium Dauphiné.



"Las cosas van bien, este es el segundo campamento de entrenamiento del equipo, y estoy en un equipo que está creciendo bien y rápido, porque quiere avanzar en 2020 y nuestro objetivo es formar parte del World Tour”, precisó.



"Afortunadamente, tenemos algunas invitaciones muy importantes [a las carreras] alineadas, lo que me da un cierto grado de calma cuando se trata de enfocarme en el entrenamiento y, sobre todo, me ayuda a mirar hacia los objetivos que tengo para la temporada”, agregó.



