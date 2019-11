Nairo confirmó un secreto a voces sobre su futuro

Nairo Quintana confirmó lo que se venía hablando desde hace día, no disputará el Tour Colombia 2.1, que será en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca, del 11 al 16 de febrero próximo.

“Quiero decirles a todos que no estaré en el Tour Colombia porque el equipo es francés y ya tenían compromisos en las carreras francesas. Hay que comenzar a familiarizarnos y con el idioma, y ya tengo algún cronograma de carreras hasta el Tour de Francia", dijo en la rueda de prensa, previa al gran fondo que lleva su nombre y publicada por www.revistamundociclistico.com.



Y agregó: ". Me siento muy contento, es un equipo que me da verdaderamente la mano y esperar que sean las carreras correctas para llegar 100 por ciento al Tour de Francia”,.



Se había dicho que en el equipo Arkea-Samsic, su nueva casa, ya tenía planes para él en los primeros meses, que disputaría los Nacionales de Ciclismo, pero no en el Tour Colombia, pues se cruzaría con el Tour de la Provence, que se llevará a cabo del 13 al 16 de febrero.



Emmanuel Hubert, mánager del Arkea, dejó entrever que en La Provence espera alinear a lo mejor de la plantilla del 2020 y Nairo es la gran contratación.



Arkea sí estará en la prueba colombiana, pero sin Nairo, quien tendrá la ocasión de estrenarse con su nueva escuadra en Europa.



Deportes