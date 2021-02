Nairo Quintana, a defenderse de Geraint Thomas y Tao Geoghegan

El colombiano Nairo Quintana (Arkea Samsic), ganador del Giro 2014 y de la Vuelta 2016, estrena la temporada desde este viernes y hasta el domingo en el Tour de los Alpes Marítimos, prueba francesa que reúne entre los inscritos a un Ineos que presenta un gran potencial, con Geraint Thomas y el ganador del Giro Tao Geoghegan.



Regresa Quintana después de superar intervenciones quirúrgicas en ambas rodillas, con motivación y dispuesto a iniciar el camino hacia el Tour de Francia, gran objetivo del año.



El boyacense, de 31 años, defenderá el dorsal número 1 ante rivales de altura que se batirán en tres etapas exigentes de montaña.



Quintana no se presenta como favorito, papel que debe desempeñar el equipo dominador hasta el momento, el Ineos Grenadier, que acaba de recoger los laureles con Iván Ramiro Sosa en el Tour de Provenza.



Geraint Thomas, ganador del Tour 2018 y Tao Geoghegan Hart, que estrena temporada no serán las únicas referencias, pues la escuadra británica pondrá en escena al ruso Pavel Sivakov, al ecuatoriano Jhonatan Narváez y al debutante de 21 años Thomas Pidcock, una de las joyas del futuro.



En la lucha por la general habrá más aspirantes, como el danés Jakob Fuglsang, quien llevará los galones del Astana junto al español Gorka Izagirre.



Los franceses Thibaut Pinot y David Gaudu (Groupama) y el campeón olímpico, el belga Greg Van Avermaet, serán otros atractivos, así como Bauke Mollema y el escalador italiano Giulio Ciccone, quien puede ser protagonista entre tanta montaña.



El Burgos BH y el Kern Pharma serán los equipos representantes del ciclismo español, ambos con ambición en una prueba de alta categoría por su participación.

Además saldrán con opciones David de la Cruz coliderando el UAE Emirates y Jesús Herrada en el Cofidis.



El recorrido no ofrece apenas respiro en las tres jornadas. Ya en la primera etapa el pelotón subirá tres veces el Col de Gourdon, con final en alto tras 14 kilómetros al 3,9 por ciento.



La segunda etapa tiene un final muy agudo, empinado con 1,2 kms al 9,8 por ciento, dificultad corta, pero que llega después de 168 kilómetros subiendo y bajando. La etapa final será para los hombres de la general, una jornada corta con final en Blausasc 134,7 kms con 3 puertos de primera y una dificultad no puntuable cerca de meta, el Col de Nice (2,5 kms al 4,7 por ciento).



EFE