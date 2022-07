Nairo Alexánder Quintana Rojas no se había perdido del mapa ciclístico, pero sus resultados, luego de las exitosas temporadas con el Movistar, no volvieron a ser los mismos, pero hoy renace, a sus 32 años confirma que por lo que ha conseguido es el ciclista colombiano más importante de la historia.

Quintana llegó al Arkea-Samsic, un equipo de segunda división, en busca de tranquilidad, de alejarse de la presión de tener que ganar siempre y ha logrado consolidar un proyecto que da sus frutos, pues en la próxima temporada será una escuadra que tenga la opción de estar en el World Tour (WT), la máxima categoría del ciclismo del mundo.



Y en ese objetivo cumplido, Nairo tiene una gran responsabilidad. A él le deben en un alto porcentaje el poder entrar a ese selecto grupo, luego de tres años de intenso pedaleo.



Viene de años difíciles, como el 2020, cuando no le fue bien en el Tour, se cayó y fue 17. Se operó de las dos rodillas y comenzó una larga recuperación en busca de su mejor forma, pero no fue posible.



El 2021 no fue bueno. Solamente ajustó dos triunfos, una etapa y la general de la Vuelta a Asturias, pero pasó trabajos en las demás competencias. No brilló en el Tour de Francia en el que finalizó de 28.

Este 2022 volvió. Otra vez logró los triunfos en las generales de Provenza y Los Alpes, con dos etapas, con lo que ajustó 11 victorias en lo que lleva con el Arkea, pero había que probarse con los mejores, con la gente del WT, y lo hizo.



Luego de superar su positivo por el covid-19, Nairo fue quinto en Paris-Niza y cuarto en la Vuelta a Cataluña, un campanazo de alerta de lo que el campeón del Giro de Italia del 2014 podía hacer en lo que restaba de la temporada.



Llegó al Tour de Francia con el objetivo grande de acabar en el podio, una meta gigante, pero en la que puso los ojos y se metió de cabeza. La causa es complicada, pues la última vez que estuvo dentro de los tres primeros en la carrera fue en el 2016.



Fue 12 en el 2017, décimo un año después, octavo en el 2019, 17 en el 2020 y 28 el año pasado, resultados similares a una cruz pesada a cuestas.



Este año se defendió en las etapas de viento en el arranque del Tour en Dinamarca, superó, como siempre lo ha hecho, con una excelente calificación la jornada del pavé y cuando llegaron los Alpes respondió.

La mentalidad



Fue segundo en la fracción con final en el Col du Granon, subió de la casilla 12 a la quinta en la general y volvió a estar con los mejores ciclistas del mundo, gracias a su pundonor, buena forma e inteligencia para correr.

"Tiene la fuerza en sus piernas y en su cabeza y por eso está donde está".

TWITTER



Es sexto y con la opción de defender ese privilegiado lugar y, por qué no, ascender, aunque no la tiene fácil.



“Lo distinto que le veo es la edad (risas), de resto nada, es el mismo ciclista de antes, luchador, con una mentalidad ganadora impresionante y que no se da por vencido”, le dijo a EL TIEMPO Andrea Tafi, campeón del Giro de Lombardía y de la Lieja Bastoña Lieja del 2007.



Y agregó: “Es un corredor que quiere estar siempre adelante. Tiene la fuerza en sus piernas y en su cabeza y por eso está donde está”.



Lo que ha hecho Nairo en este Tour es importante para él porque se recuperó al ciclista protagonista, al que muchos daban por retirado.



Faltan dos etapas con llegadas en alto, el miércoles en Peyragudes y el día siguiente en Hautacam, dos batallas que debe librar en los Pirineos.

El boyacense tiene a 1 min 35 s a Tadej Pogacar, segundo en la general. Pierde 1 min 31 s con Geraint Thomas, tercero; 1 min 28 s con Romain Bardet, que es cuarto, y solo 14 segundos con Adam Yates, quinto.



David Gaudu es séptimo a solo 9 segundos de Nairo y de ahí para atrás las diferencias son considerables: Thomas Pidcock es octavo, pero Quintana lo supera por 3 min 41 s.



“Con este equipo ha tenido ese renacer de contar con un revulsivo para seguir hacia adelante. Me gustó mucho lo valiente que ha sido, en una etapa con mucha altitud y él se siente bien allí, corría en su ‘casa’", comentó Eduardo Chozas, exciclista español y comentarista estrella de Eurosport.

La piedra en el zapato

Falta una contrarreloj de 40 km, llana, el próximo sábado, en la que cederá, como mínimo, cuatro segundos por kilómetro con los especialistas, por lo que es importante que en los Pirineos ajuste más tiempo a su favor.



“El nivel del Tour es muy alto y estar en la sexta casilla dice todo de lo que es Nairo. Es seguro que puede conservar ese lugar y en los Pirineos debe de atacar para subir más”, precisó Danilo di Luica, campeón del Giro de Italia del 2007.



El italiano sabe que la contrarreloj no le favorece, por eso advierte que debe aprovechar la montaña para sacar diferencias con sus rivales más cercanos, porque con Jonas Vingegaard, el líder, y Tadej Pogacar, no solo pierde el colombiano, sino los demás ciclistas, son muy superiores, por algo pelean el título.



“Es muy probable que defienda esos puestos. Tiene todas las opciones de ganar una etapa, es más seguro que ir por el podio”, agregó Di Luca, ganador en Lombardía 2001, París Vasco, Amstel Gold Race y la Flecha Valona en el 2007.



“Nairo es un corredor que no se da por vencido fácilmente, le gusta entrenar, esforzarse, es un ciclista combativo. Mentalmente es muy fuerte para afrontar lo que viene”, afirmó Di Luca.



“Debe esperar un poco para las dos etapas duras que faltan y mirar cómo se plantea la carrera, tomar decisiones y de eso sabe, porque es inteligente. Debe aprovechar la pelea de los demás y no tener miedo. Sabe cuándo moverse. Terminar dentro de lo cinco está muy bien para él”, agregó Chozas.



El Tour entra en su última semana y Nairo Quintana tiene la opción de ratificar que nunca se ha ido del ciclismo, que sigue vigente que nunca y que es el mejor ciclista del país en la historia.



