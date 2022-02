El ciclista colombiano Nairo Quintana logró triunfo de etapa y el título del Tour de la Provenza, que cumplió su última etapa este domingo entre Manosque y Montagne de Lure, de 166 km.

Quintana logró, en los últimos 4 kilómetros de la etapa final, atacar y luego soltar al francés Julian Alaphilippe, quien era su máximo rival en el tema de ganar la competencia.



1. Buen prólogo

Sin duda que la falencia más grande de Nairo es el tema de las contrarreloj. Ha mostrado que a pesar de todo, pues se defiende, pero frente a los especialistas pierde segundos importantes.



Esta vez en el prólogo de 7 kilómetros superó el tema. Bueno, no estaba al frente de los potentes hombres al reloj, pero sí minimizó pérdidas. Cedió 31 s con Filippo Ganna, el campeón del mundo, pero quien no iba a disputar la general.



El boyacense perdió solo 13 segundos con Alaphilippe, en el papel, el rival más fuerte. Y con Pierre Latour, otro hombre fuerte, solo cedió 11 s. Superó a Ríchard Carapaz por seis segundos, por lo que la etapa fue muy buena y comenzó a labrar el camino.

2. El equipo

Esta vez el Arkea-Samsic demostró que tiene con qué arropar a su líder, protegerlo, llevarlo en coche y dejarlo para que haga su trabajo en el remate de la competencia, en el terreno que más le conviene.



A lo largo de los cuatro días de carrera, la escuadra rodeó a un Nairo que tenía confianza para rematar este domingo en la etapa reina la competencia y adjudicarse el título.



Miguel Flórez fue clave a la hora de ponerse al frente del grupo en la jornada final, se encargó de reventar el grupo y de minimizar las fuerzas de los rivales. De paso, acortó la diferencia con los puntos, que llegó a ser de más de cuatro minutos.

3. Problema solucionado

Nairo llegó a esta, su primera carrera del año, sin conocer su verdadera capacidad, su actualidad deportiva. Hace tres semanas, dijo, se contagió por el covid-19 y eso afectó lo que venía haciendo, el trabajo de preparación para las primeras carreras del 2020.



Sin embargo, cómo se movió durante la carrera, su actuación en el prólogo y el remate en la jornada del domingo, con el triunfo y el título, dicen a las claras que respondió bien y que no le afectó demasiado el contagio.

Nairo Quintana. Foto: Archivo particular

Lo clave fue que su positivo no fue tan encima del viaje, ni de su debut en la temporada. Le dio tiempo para reacomodar el programa de entrenamiento y llegar a la Provenza con un buen golpe de pedal a pelear el título.

4. Rivales sin forma

Julian Alaphilippe. Foto: EFE

Aunque durante la carrera era evidente que el que mejor se había mostrado era Alaphilippe, pues no respondió en la jornada final, en la que debía dar la cara.



El francés fue el que más luchó por las bonificaciones, por ganar segundos y apoderarse del liderato en las jornadas anteriores, pero no pudo. Ganna no lo dejó, mientras que Nairo lo vigiló, lo calibró y lo atacó en el momento indicado.



A 4,4 km de la meta. Quintana lanzó su ataque en la etapa final, Alaphilippe se le pegó, pero los cambios de ritmo del colombiano lo dejaron en sus ‘tablas’, sin la opción de seguirle el paso. Los 30 segundos que tenía de ventaja sobre el corredor colombiano no fueron nada a la hora de la lucha frenética por el título.



Pierrre Latour, otro que tenía intactas las opciones de ganar, tampoco respondió, sucumbió frente a los pedalazos de Nairo, quien recordó sus mejores momentos y los dejó en lugares secundarios. Quintana aprovechó que los rivales no eran muchos y que los que lo trataron de ponerlo contra la pared no estuvieron en su mejor momento.

5. Lo que viene.

Es claro que la victoria es buenísima para él, para el equipo. Nairo y el Arkea requieren de puntos de la Unión Ciclista Internacional (UCI) para seguir dentro de los dos mejores equipos ProTeam y pelear casilla para ingresar el año que viene al World Tour de forma definitiva.



El triunfo les viene bien, porque siguen de cerca al Alpecin, mientras que los que están abajo en el escalafón del WT, como el Lotto, Israel, Intermarché y Cofidis, se ven amenazados por el grupo de Quintana.



Le viene bien la el título en Provenza porque Nairo tiene objetivos claros de, por ejemplo, afrontar la París-Niza como preparación al Tour de Francia, y ganar siempre será excelente para mantener el ánimo y la confianza arriba.

Nairo sabe que estas son las carreras que deben de aprovechar para lucirse, porque cuando esté con los Primoz Roglic o Tadej Pogacar será a otro precio.

