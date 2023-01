El futuro del colombiano Nairo Quintana podría estar en el ciclismo de Italia, pues se habla de la opción grande de llegar a un acuerdo con el equipo Corratec, de la categoría Proteam.

Las primeras informaciones señalan que las partes vienen hablando desde hace algún tiempo, pero que no se ha cerrado la negociación.



En ese grupo, que es uno de los tres conjuntos de la categoría Proteam de Italia, la segunda más importante del mundo, figura el pedalista Valerio Conti, quien en el 2022 hizo parte del Astana y antes del UAE Emirates.



De igual manera, figuran dentro del listado de directores deportivos Francesco Frassi y Fabiana Luperini, el manager general es Serge Parsani.

La opción

Luego de que la Unión Ciclista Internacional (UCI) lo descalificara de su sexto lugar del Tour de Francia del 2022 por el uso de la sustancia tramadol, su vida no ha sido la mejor.

Quintana apeló la decisión de la UCI ante el Tribunal de Arbitramento del Deporte (TAS), pero este ente confirmó la sanción de la UCI.



Luego, comenzaron a sonar nombres de posibles equipos para Quintana, pero uno a uno fueron desechando la oportunidad.



Hoy, cuando la temporada grande, la del World Tour, ha comenzado con el Tour Down Under, no se sabe nada de Quintana y las opciones se agotan.



Este martes, la Gazzetta dello Sport informa que el Team Corratec estudia la opción de contar con el camopeón del Giro de Italia del 2014.

