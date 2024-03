Nairo Quintana causa baja en la Vuelta al País Vasco

El ciclista colombiano Nairo Quintana no disputará la Vuelta al País Vasco, competencia que comenzará el lunes primero de abril en España, según confirmó su equipo Movistar.

"@NairoQuinCo seguirá con su proceso de recuperación tras las dos caídas sufridas en la Volta a Catalunya y, finalmente, no estará presente en la @ehitzulia", fue la información entregada por la escuadra telefónica.

Gran sorpresa

Quintana se cayó en la última etapa de la Vuelta a Cataluña, el circuito en Barcelona, y tuvo que retirarse, pero las heridas no parecían de consideración.

El pedalista boyacense, incluso, subió una historia en su cuenta de Instagram en la que se le veía pedaleando en su casa con miras a la Itzulia.

“Estamos en casa, haciendo rodillos. Hoy, está haciendo un poco de frío. Nos vemos en la Itzulia”, dijo.

Sin embargo, Movistar tomó la decisión de no contar con él para la competencia, la misma que ganó Quintana en el 2013.

No ha sido bueno el arranque de año para el corredor de 34 años. En los Nacionales de ruta no estuvo cerca de los mejores y en el Tour Colombia su salud no fue la mejor.

Terminó la carrera en la casilla 21, pero después anunció que se había contagiado por el Covid-19 y tuvo que levantar el pedal.

Su regreso a Europa estaba previsto para O Gran Camiño, pero el contagio no lo dejó. Llegó a Cataluña y le tocó trabajar para el líder de la escuadra, Enric Mas.

Luego de su retiro, se conoció el fuerte enfrentamiento con Wout Poels, quien afirmó que hasta le dijo que si estaba usando tramadol.

Geraint Thomas, el campeón del Tour de Francia del 2018, dijo en un pódcats que Quintana no debería de estar corriendo y que era una “rata”.