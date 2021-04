Nairo vuelve a la carretera: habló de sus intenciones

Nairo Quintana (Arkea-Samsic) es uno de los fuertes candidatos para ganar la Vuelta a Asturias, competencia que arrancará este viernes en España y que terminará el próximo domingo.

El ciclista boyacense, además, será premiado como el campeón de la competencia del 2017, tras la descalificación por dopaje del portugués, Raúl Alcarcón.



Quintana tendrá como lugartenientes a su hermano, Dáyer, a su compatriota Wínner Anacona, y a Kevin Ledanois, Romain Hardy, Donovan Grondin y a Diego Rosa.



"Estoy motivado, en forma y dispuesto a ganar. Conozco bien la Vuelta a Asturias, es un gran evento con mucho desnivel y ya la he ganado. Me presento en esta competición 2021 con ganas y motivación. Sé que es una buena carrera para mí y para el equipo Arkea-Samsic", dijo Nairo.



La carrera arranca este viernes con 16 equipos inscritos -once proteam, cinco continentales y el Movistar Team (WT)- para recorrer las carreteras del Principado en tres etapas con finales en Pola de Lena -tras siete puertos puntuables-, en Cangas del Narcea y en el Alto del Naranco ovetense, novedad de esta edición.



La cita, organizada por el Club Aramo, congregará en Asturias desde este viernes, y hasta el domingo, 2 de mayo, al Movistar Team (WT), a los proteam Caja Rural, Burgos, Euskaltel, Novo Nordisk, Gazprom, Arkea, Delko, Kern Pharma, Eolo y Total, y a los continentales Aviludo, Medellín, Electro Hiper Europa, Gios y BAI.



Además estarán los colombianos Juan Diego Alba y Einer Rubio (Movistar), Alejandro Osorio y Jhojan García (Caja Rural), Juan Felipe Osorio (Burgos) y César Paredes (Louletano).



Tito Hernández, campeón de la Vuelta a Colombia, encabeza la nómina del Team Medellín, en el que estarán Oscar Sevilla, Bernardo Suaza, Wbéimar Roldán, Fabio Duarte, Robigzon Oyola y Robinson Chalapud.



