Nairo cambió la forma de atacar y hacer daño

Nairo Quintana es segundo en la clasificación general de la Vuelta a España, tras su exhibición en la etapa 17 entre Aranda de Duero y Guadalajara, sobre 219,6 kilómetros, en la que el líder, Primoz Roglic conservó la camiseta roja, y el triunfo fue para Philippe Gilbert.

El pedalista del equipo Movistar volvió a la pelea por el título de la carrera. Arrancó la jornada en la séptima casilla y terminó de segundo, en una forma atípica, pero que ya ha ensayado varias veces.



Quintana, por lo visto en el último tiempo y en esta edición de la Vuelta, pierde tiempo en la montaña, en la que fue catalogado como el mejor escalador del mundo, y ahora sus mejores faenas las hace en el llano, escapado.



Así le ganó la Vuelta a España del 2016 a Chris Froome. Nairo se metió en una fuga que provocó Alberto Contador en los primeros kilómetros de la etapa entre Sabiñánigo y Aramón Formigal. Ese día el boyacense era líder, pero Froome se descuidó, no se dio cuenta del ataque y perdió la carrera.



Este año, Quintana llegó a esta competencia con el objetivo de pelear el título y obtuvo el triunfo en la segunda jornada entre Benidorm y Calpe, después de que Primoz Roglic, hoy líder, armara el baile en el descenso. Quintana se avivó a tres kilómetros del final, partió del grupo y se impuso en la jornada.



Cuando llegó la montaña se esperaba que le rindiera, pero no fue así. Perdió la rueda, cayó puestos en la general, no se le vio en la mejor forma y confirmó que hace rato no es el mismo escalador de años anteriores.



El lunes pasado su rendimiento no fue bueno, perdió el paso y bajó al séptimo puesto de la clasificación a más de 7 minutos de Roglic, el sólido líder.



Este miércoles, en la reanudación de la carrera, en el arranque de la última semana, Nairo aprovechó el descuido de Roglic y los vientos de costado para volarse en una fuga gigante, que llegó a tener más de 7 minutos de diferencia.



Su trabajo dio frutos, pues terminó la etapa y quedó en el segundo puesto de la general y con opciones de pelear el título.



Nairo Quintana demuestra que es un corredor vivo, que aprovecha las circunstancias de carrera para sacar ventajas, así en los duros ascenso no recuerde buenos momentos.



Deportes