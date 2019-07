El papá de Nairo confirmó el secreto a voces: cambia de equipo

El ciclista colombiano Nairo Quintana, que este jueves ganó en solitario la etapa 18 etapa del Tour de Francia, correrá la próxima temporada con el equipo francés Arkéa-Samsic tras siete años con la escuadra española del Movistar, afirmó su padre.

“Nairo cambia de equipo, se va para el Arkéa", dijo Luis Quintana a la emisora Blu Radio de Bogotá. "Yo les digo a ustedes, colombianos, que probablemente a Nairo le va a ir muy bien".



Medios europeos y colombianos apuntaban con que el 'escarabajo' de 29 años continuaría su carrera con la escuadra francesa tras acabar este año su relación contractual con el Movistar, adonde llegó en 2012. De momento, Arkéa-Samsic no se ha pronunciado al respecto.

En el equipo ibérico, del que ha sido el principal referente en los últimos años, conquistó el Giro de Italia en 2014 y la Vuelta a España en 2016, aunque hasta ahora no ha podido cumplir el 'sueño amarillo" de alzarse con el Tour.



Pero en las últimas temporadas estuvo por debajo de lo esperado e incluso algunos medios aseguran que tiene malas relaciones con sus compañeros. El director del equipo Movistar, Eusebio Unzué, había sugerido el lunes que Quintana abandonaría las filas de la escuadra, con la que alcanzó dos subcampeonatos y una tercera posición en el Tour.



“Nairo, que tantos días de gloria nos ha dado y no descarto que aún le quede alguno, lleva un par de años que no está al gran nivel que le hemos visto", dijo el veterano dirigente deportivo en la Cadena Ser de España.



Quintana, quien partía como uno de los favoritos para esta edición de la competición gala, al final de la segunda semana tuvo un revés en los Pirineos y empezó a ejercer de gregario de Mikel Landa.



AFP