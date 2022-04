Kaden Groves se impuso en la segunda etapa de la Vuelta a Turquía, que se disputó entre Selçuk (Efes) y Alaçatı, de 156 kilómetros, en la que Nairo Quintana tuvo una violenta caída en la parte final.

El colombiano se aprestaba a ubicarse para el final de la fracción, pero se enredó en la mitad del grupo y se cayó. De inmediato, sus compañeros lo auxiliaron.



Nairo, según las primeras informaciones, no tuvo mayores consecuencias graves, será examinado por los médicos del equipo Arkea-Samsic.



Groves, de 23 años, ganador de la etapa de Perpiñan en la reciente Vuelta a Cataluña, aprovechó el trabajo de su equipo en los últimos kilómetros para contrarrestar el trabajo del Lotto Soudal de su compatriota Caleb Ewan en la recta de meta y salir en el momento preciso para apuntarse la etapa.

Jornada movida



El ciclista "aussie" alzó los brazos con un tiempo de 4h.02.11, a una media de 38,7 km/hora, por delante del belga Jasper Philipsen (Alpecin Fenix) y del irlandés Sam Bennett (Bora Hansgrohe). Ewan, bien lanzado por sus hombres, reventó a 80 metros de la línea y solo pudo ser quinto, perdiendo el maillot azul de líder.



En la pelea se volvió a meter el cántabro Miguel Ángel Fernández (Global 6), quien obtuvo la octava plaza.



En la general un australiano sustituye a otro. Groves se enfundó el maillot de líder , prenda que defenderá en la tercera jornada con 2 segundos de ventaja sobre Philipsen y 4 respecto a Ewan. Miguel Ángel Fernández es séptimo a 14.



La salida de Selcuk, en la región del Egeo lanzó los ánimos del pelotón, que debía afrontar una etapa corta y nerviosa con una única dificultad de tercera categoría que no debía alterar el desenlace al esprint. Se formó una escapada de 8 hombres, entre ellos tres españoles, Jon Barrenetxea (Caja Rural), Peio Goikoetxea (Euskaltel Euskadi) y Ángel Fuentes (Burgos BH).



Una fuga solidaria que se mantuvo unida hasta que el pelotón consideró que ya iba siendo hora de preparar la aproximación a meta. A 34 de meta la aventura pasó a la historia, no sin antes intentar la hazaña en solitario Goikoetxea.



Era complicado, el viento se había presentado, el pelotón volaba y se encendieron las alarmas por aquello de los abanicos. Se produjeron intentos, pero no se llegaron a producir cortes.



Sin embargo algunos trataron el formato de sorprender en solitario, comoel veterano ucraniano de 35 años Vitaliy Buts. Fue el DSM del esprinter Cees Bol el primer equipo en tomar el mando del pelotón. Surgieron nervios, y como es habitual, se produjeron caídas.



Una de ellas, al filo de los 3 km de meta atrapó a Quintana, quien se reactivo con el hombro al aire y ensangrentado.



El BikeExchange en cabeza estiró el grupo después del susto, quería la victoria y metió a sus hombres delante. Ya dentro de la recta de meta aparecieron los lanzadores de Caleb Ewan, que le pusieron la victoria en bandeja de plata.



Pero al "Cohete de bolsillo", ganador de la primera etapa, le fallaron las piernas. Ewan levantó el pie a 80 metros de la línea, Groves pasó al frente, resistió la embestida de Philipsen y levantó los brazos en Alacati, en la costa oeste turca, paraíso del windsurf, donde el viento fue favorable para otro ciclista australiano.



Este martes, la tercera fracción entre Çeşme y İzmir (Karşıyaka, de 117,9 kilómetros, en terreno llano, propicia para otro embalaje.



