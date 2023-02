Nairo Quintana busca salidas. Firmar un contrato y correr en un equipo europeo en el 2023 es su objetivo y por eso busca reunirse con la Unión Ciclista Internacional (UCI) y el Movimiento por el Ciclismo Creíble (MPCC) en los próximos días.

El ciclista boyacense, descalificado del Tour de Francia porque en dos de sus análisis se le encontró la sustancia tramadol, prohibida en competencia por la UCI, pretende bajarle la temperatura al tema a ver si puedo seguir en carrera.



Se conoció que se hacen gestiones para llegar a un acuerdo y ‘ponerle la cara’ a las entidades que lo tienen contra la pared. No se saben fechas, no hay nada confirmado, pero se hace la gestión.

¿Factibles reuniones?



EL TIEMPO confirmó que hasta hace unos días no había nada claro para la reunión con la UCI, pero que el mismo Nairo preguntó en España por el contacto de Roger Legeay, presidente del MPCC.



Legeay dijo en este diario hace unas semanas que Quintana no respeto las normas internacionales.



Gianni Bugno, presidente de la Asociación de Ciclistas Profesionales, le dijo a EL TIEMPO, que el colombiano podría reunirse con el MPCC, pero no con la UICI, pues ya la entidad rectora del ciclismo en el mundo tomó una decisión.



La medalla de bronce en los Nacionales de Ciclismo, el domingo, en Bucaramanga, le da la oportunidad a Quintana de, por lo menos, mostrarse activo y ganador, esto para los equipos que tengan, todavía, un interés por contar con él, pero no cambiará ninguna decisión.

Nairo fue ovacionado por los fanáticos. Foto: Jaime Moreno. EL TIEMPO



No es seguro que si se presentan esas reuniones el tema se calme y Nairo pueda estar en un equipo grande, pues como lo dijo el mismo Legeay: “Las reglas no son flexibles”.



