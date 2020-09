Nairo se bajó del Mundial de Ciclismo

Nairo Quintana no terminó bien el Tour de Francia. Los dolores en el cuerpo, las heridas causadas por sus caídas y el no pasar por su mejor momento lo obligan a bajarse del llamado de la Selección Colombia para el Mundial de Ímola, Italia, la próxima semana.

No iré. No me siento en condiciones de ir y le dejo el cupo a alguno que lo puede hacer mejor”, dijo.



Y agregó: “Los golpes no han sido fáciles, no me he podido recuperar bien e ir por ir no se justifica”.



Nairo ocupa la casilla 17 de la genera del Tour, a una hora, dos minutos 46 segundos de Tadej Pogacar, el líder.





