El ciclista colombiano Nairo Quintana tiene ya su futuro asegurado y aunque ha dado pistas sobre su nuevo equipo, pues nada se ha oficializado.

"Seguiremos pedaleando en el World Tour", dijo el ciclista boyacense el sábado pasado en Medellín.



(James y Falcao hacen feliz a un niño que solo quería una foto)

(Selección Colombia, sin Mundial, juega amistoso y los memes no la perdonan)



Desde que terminó de forma inmediata su vida deportiva con el Arkea-Samsic comenzaron a filtrarse nombres de varios grupos que lo querían, pero ellos mismos fueron descartando las informaciones.

Muy conocido



Nairo fue descalificados del Tour de Francia porque en dos de sus exámenes de sangre se le encontró la sustancia tramadol, que está prohibido en competencia por la Unión Ciclista Internacional (UCI).



El tramadol no está en el listado de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), por lo que no se considera como un resultado adverso.



Desde ese instante se ha venido hablando de las opciones del colombiano, pero nada en concreto.



Velo-Club.net ha dicho que el campe+ón del Giro de Italia del 2014 ha fichado con el Bahrain, grupo en el que figura otro colombiano, Santiago Buitrago, pero el conjunto no ha dicho nada.



EL TIEMPO consultó fuerntes cercanas al Bahrain y confirmó que es muy posible que el boyacense esté en el 2023 vistiendo esos colores.



En esa escuadra hay nombres de ciclistas importantes como Mikel Landa, Peio Bilbao y Damiano Caruso.



"No quiero dar más pistas. Lo normal es que el equipo lo confirme", dijo Quintana.



(Piqué: Clara Chía Marti se da cuenta ‘que la embarró’, Shakira, en coche)

(Mundial de Qatar: Messi, Mbappé y Ronaldo son personajes de Toy Story, video)



Deportes