El ciclismo de Colombia se despertó con la noticia de la gran opción de que Nairo Quintana llegue al equipo Bahrain, que lo tendría, al menos, un año.

En Europa se maneja esa opción y EL TIEMPO consultó a varios cercanos al grupo y advierten que es una posibilidad, pero no es así.



Y no lo es porque la causa de la descalificación de Quintana del Tour de Francia pasado es lo que no cuadra.



Los dos análisis de sangre del ciclista en la competencia arrojaron la sustancia tramadol, prohibida en competencia por la Unión Ciclista Internacional (UCI).



Si bien no es dopaje, pues el tramadol no está en la lista de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), el tema no es fácil para el corredor y para el equipo que se lo contrate.



De todos modos es un antecedente, y no el primero, pues a Quintana le allanaron su habitación en el 2020. La gendarmería francesa entró buscando sustancias ilegales.

Un problema más



Esos dos antecedentes van en contra de Nairo, pero eso se une al gran problema que afronta el Bahrain.



El grupo es uno de los más perseguidos por las autoridades. Los hoteles donde han estado han sido allanados por las autoridades en varias ocasiones.



Se ha convertido en un foco clave en diferentes pesquisas, como la de junio pasado cuando en Francia, Bélgica, Croacia, Italia, Polonia y Eslovenia se llevó a cabo una operación en la que fueron protagonistas algunos ciclistas y personal del Bahrain.

Las autoridades de Francia pidieron a sus similares de Dinamarca realizar registros en el Tour de Francia, cuando la competencia arrancó este año en Copenhague, redada que fue coordinada por Europol y Eurojust.



Y a finales del 2021, autoridades fueron a la concentración del grupo, pero en un comunicado el mismo equipo negó que cometiera delitos contra la salud.



Hace poco, la revista Cycling Weekly, informó que dichas investigaciones ya están en “manos del manos del poder judicial”.



“La fase operativa de la acción coordinada contra el uso de sustancias prohibidas en las carreras de ciclismo ha terminado”, dijo Europol a Cycling Weekly.



Y agregó: “Europol apoyó la fase operativa desplegando a sus oficiales en los países participantes para facilitar el intercambio de información y brindar apoyo forense para los dispositivos electrónicos incautados”.

No rotundo



Por eso es que no es claro el tema Nairo, pues no se ve bien que un corredor con antecedentes llegue a un grupo que está en el ojo del huracán.



La página www.velonews.com afirma que Bahrain negó toda negociación con el colombiano, lo que confirma la teoría.



