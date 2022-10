El tema de Nairo Quintana no acaba. Luego de que el ciclista presentara la apelación al Tribunal de Arbitramento del Deporte (TAS), tras haber sido descalificado del pasado Tour de Francia porque en dos de sus exámenes se le encontró la sustancia tramadol, el boyacense ya tiene fecha para su audiencia ante la máxima instancia.

La última voz por el tramadol

Facebook Twitter Linkedin

Anuncio de su retiro del Arkéa Samsic Foto: Instagram: @nairoquintanaoficial

La comparecencia de Quintana ante el TAS será este miércoles 12 de octubre.



Según pudo confirmar EL TIEMPO, el boyacense estará acompañado de su abogado italiano y un médico científico.



Los argumentos que expondrán Quintana y los suyos, para evitar la sanción, son puntualmente cinco:

1. Toma de muestra

Los abogados de Quintana advierten que la toma de la muestra no es del todo fidedigna. "Fue un pinchazo en el dedo y la sangre fue depositada en un papel", remarcan.



¿A dónde fue el papel? ¿Cómo se analiza la muestra en el papel? ¿El papel estaba sellado? Para la defensa dicha toma es rara y "exótica".

2. Laboratorio no acreditado



La apelación señala que el análisis de la muestra de corredor se realizó en el laboratorio de la Universidad de Ginebra, que no está acreditado por la AMA.



Los abogados cuestionan por qué no se utilizó un laboratorio como el de Lausana, Suiza, que está a 40 minutos de Ginebra, mucho más efectivo y con aval de la máxima autoridad de dopaje del mundo.

3. El espíritu de la sanción

Los abogados encargados de la apelación aseguran que en el reglamento de la UCI cuando se toca el tema del tramadol se advierte que no es un análisis obligatorio, que solo es una sugerencia.



Y si se prohíbe en competencia el consumo de esa medicina, ¿por qué esperaron a que finalizara la carrera para notificar la sanción y no lo hicieron una vez se conoció el resultado del análisis?



Esto, teniendo en cuenta que el espíritu de la norma es proteger al pelotón de algún incidente causado por la supuesta ingesta de la sustancia.

4. No se escuchó al corredor



Otro de los puntos de la defensa es que a Nairo Quintana no se le llevó un debido proceso. El corredor fue notificado de su sanción, pero en ningún momento fue llamado a descargos.



Los abogados señalan que ese es un principio fundamental que no se tomó en cuenta. Tampoco le dejaron ver algo, no abrieron muestra B. Según la defensa, el procedimiento fue arbitrario.

5. 'No hubo consumo de tramadol'



Tras la sanción, Nairo Quintana fue sometido a varios exámenes posteriores por su defensa. Al campeón del Giro de Italia del 2014 se le analizó alguna parte de su cabello y de su vello púbico con el fin de despejar las dudas de su comportamiento médico y que no hubo uso de tramadol, como siempre lo ha pregonado.



Según pudo conocer este diario, su defensa tiene entre manos un análisis médico-científico que podría explicar que la aparición del tramadol en la sangre se dio como reacción al consumo de otra sustancia.

Más noticias de Deportes

DEPORTES