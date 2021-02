Nairo arrancó mejor de lo que se pensaba... (Opinón)

Nairo Quintana abrió la temporada del 2021 con un noveno lugar en el Tour de los Alpes Marítimos y VAR, carrera a la que llegó como campeón, pero con el conocimiento de antemano de que no la correría con el objetivo de defender el título, pues la meta real era probar las rodillas operadas en octubre por desgaste de cartílagos.

No competía desde septiembre del 2020, cuando terminó su aventura en el Tour de Francia, carrera en la que no pudo cumplir las expectativas, entre otras por una caída en competencia que lo dejó adolorido hasta la última etapa. Terminó lejos del campeón Tadej Pogacar, en el puesto 17 a 1h 3 min 17 seg. Acabado el Tour, pasó por el quirófano y solo volvió a los entrenamientos en carretera a finales de diciembre.



Antes de su viaje a Europa para afrontar la temporada el 2021, le dijo a EL TIEMPO que todavía le faltaba un mes para completar la recuperación.



Por el nivel mostrado el pasado fin de semana en el Tour de los Alpes Marítimos y VAR –que ganó el italiano Gianluca Brambilla ( Trek-Segafredo)–, Nairo va bien, tal vez mucho mejor de lo que esperaban él y los técnicos del Arkea-Samsic, su equipo.



No se creía que estuviera en el lote de los mejores de la prueba en las tres etapas disputadas.



La final, especialmente, fue auspiciosa, pues Nairo superó los tres premios de montaña de primera categoría a la rueda de los otros protagonistas de la prueba a un ritmo infernal, peleando contra ellos pedalazo a pedalazo.



Nairo, tranquilo y seguro, hasta intentó escaparse en un descenso, pero fue controlado. Un indicio de que la recuperación va siendo exitosa.



Sí, es verdad que en esta carrera no se enfrentó contra Primoz Roglic, Chris Froome, Tadeg Pogacar o Egan Bernal, pero haber aguantado el ritmo de Michael Woods, Bauke Mollema y Jakob Fuglsang dice a las claras que sus rodillas están mucho mejor de lo que se pudo pensar.



Para Nairo vienen varios retos, carreras en las que el Arkea-Samsic tiene invitaciones, como Paris Niza y la misma Tirreno Adriático, pero las carreras tienen fechas superpuestas, por lo que deberá decidir a cuál va.



Lo cierto es que es alentador el estado de salud y forma de Nairo en los Alpes Marítimos y VAR, porque después de haber estado sin competir cinco meses, terminar de noveno en la general estando en el lote de los punteros indica que el proceso para ir por la lucha del Tour de Francia va por buen camino y que las molestias en las rodillas son, por ahora, asunto del pasado.



