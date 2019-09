Equipo Arkea revela los planes que tiene con Nairo Quintana

Nairo Quintana disputaba el título de la París-Niza del 2019. Y antes de una de las decisivas etapas se encontró con Yvon Ledanois, el director deportivo del equipo Arekea-Samsic, a quien conocía desde sus épocas del Movistar.

Un choque de manos fue el comienzo de un acuerdo de trabajo entre las dos partes, el anunciado el lunes pasado en el primer día de descanso de la Vuelta a España.





Esa vez, Ledanois aprovechó para comentarle al pedalista boyacense que en el equipo habían tomado la decisión de hacerle una propuesta, sabiendo que esta era su última temporada bajo el mando del español Eusebio Unzué. El colombiano aceptó escucharlos.



Hoy, cuando Nairo Quintana está listo para defender los colores de la escuadra francesa por los próximos tres años, EL TIEMPO habló con Ledanois, quien contó cómo conoció al colombiano, cuáles son las expectativas con él, cómo es el asunto de subir el equipo de la categoría profesional continental al World Tour y cómo será la preparación de la estrella con miras a optar al título del Tour de Francia.



¿Cuál fue la primera impresión que tuvo de Nairo?

Estuvo conmigo en el Movistar. Llegó en el 2012. Era apenas un niño que comenzaba en el World Tour. Esa vez compartimos en el Movistar la Ruta del Sur, y me causó curiosidad su forma de hablar: firme, duro, confiado en sus capacidades, con mucha personalidad.



¿Por qué tan sorprendido?

Venía de ganar una etapa en el Dauphiné, y en la Ruta peleaba el título. Un día antes de la etapa reina, entre Trie-sur-Baïse y Arras-en-Lavedan, de 204 km, con el Tourmalet de por medio, me dijo que iba a ganar y que sería líder por una buena diferencia, y lo cumplió. De una, le dije al mánager que estábamos al frente de un fenómeno, de un ciclista que nos podía ganar las tres grandes.



¿Cómo se concretó la llegada al Arkea?

Hablamos con Giuseppe Acquadro, su mánager, y le contamos nuestras expectativas. No fue difícil llegar a un acuerdo. La intención de él siempre fue contar con su hermano Dáyer y con Wínner Anacona, y eso no fue ningún problema para nosotros.



¿Qué metas tienen?

La ambición es ganar una vuelta grande, y si es el Tour de Francia, pues mejor. Nairo lo ha buscado desde hace mucho, y a nosotros como equipo francés, pues nos conviene. Por eso fuimos por él, porque tenemos eso como objetivo.



¿Les pueden apuntar a otros triunfos?

Nosotros, por ahora, podemos buscar correr París-Niza, Critérium du Dauphiné, las carreras grandes de Francia; creo que con eso no hay ningún problema.



¿Cómo ven que Quintana comparta el liderazgo con Warren Barguil?

Es excelente para nuestros intereses. Barguil está muy contento de contar con él. Es una buena cosa para el equipo. Warren es un buen escalador, y con Quintana pueden conseguir muchas victorias.



Arkea está en la segunda división de equipos del ciclismo, ¿cómo está el tema de ser World Tour para correr con seguridad Giro, Tour y Vuelta?

Estamos en eso. Hemos hablado con la Unión Ciclista Internacional (UCI) para saber si eso es posible para el 2020. Con esos corredores que tenemos podemos estar en las tres grandes.



¿De qué manera puede influir en la UCI que Nairo esté en el equipo para que les den la licencia World Tour?

Nairo es un corredor de mucho cartel, y Barguil ha sido protagonista del Tour, ganador de la montaña, y eso pesa para tomar una decisión. Estamos haciendo todo lo posible por estar en esa categoría, y a las carreras les conviene que una figura como el colombiano esté en ellas. No puedo imaginar un Tour sin nosotros.



¿Qué seguridad tiene de que subirán?

Estamos dispuestos a subir. Hablamos con la UCI para concretar la idea. No sé si para el 2020 lo logremos, no sé si será fácil. Nairo sabía del tema, y le hemos dicho que no tendremos problemas para correr el Tour, París-Niza y Dauphiné. Eso es suficiente para él. Y las opciones de correr la Vuelta a España se abren con su nombre, tiene gran cartel en esa carrera.



Si el equipo no llega al World Tour, ¿no les haría falta estar fuera del Giro y del mejor calendario del mundo?

Hemos tenido buena relación con el patrocinador del Tour. ASO es el organizador de la prueba, de la Vuelta y de otras carreras de la máxima categoría. Si se da la opción de ascender, pues bienvenido, pero si no, lo seguiremos intentando. Eso no nos preocupa. Esperemos que la UCI, a mitad de septiembre, nos entregue una buena noticia.

Nairo Quintana (izq.) y Yvon Ledanois, director deportivo del Arkea. Foto: Prensa Team Arkea



¿Cómo tomó Nairo esa opción de no correr en el World Tour?

Eso lo analizamos. Eso se habló. Ahora todo depende de la UCI, pero si no subimos de categoría, pues sabe que tiene opciones de estar en el Tour, Vuelta a Cataluña, Dauphiné, Lieja-Bastoña-Lieja, París-Roubaix, en un montón de carreras.



¿Qué trabajo se hará con el colombiano?

Es pronto para saber qué preparación irá a tener. Lo que primero debemos hacer es recuperarle la confianza en un equipo. Si él dice que debe prepararse en Colombia, con su familia, amigos, en altura, pues seguro que será así. En los últimos años hubo diferencias en cuanto a su preparación. Si él cree que para el Tour debe pasar un mes en altitud, pues que lo haga.



¿Qué les ha dicho el boyacense sobre sus objetivos personales?

Conozco bien a Nairo. Hablé con él del calendario, de la preparación, de todo, y coincidimos en que lo que se haga en el Areka, lo que se logre es una labor de un equipo, no individual.



¿Tienen en mente contratar más corredores?

Faltan tres o cuatro ciclistas más. Luego daremos a conocer los nombres. La idea es contar con más o menos 27 corredores. Contaremos con Barguil y André Greipel, que tiene contrato por dos años más. Tenemos la idea de preparar unos 14 ciclistas para el Tour y escoger lo mejor. Barguil y Nairo serán los líderes.



Se habla de que Nairo tiene muchos problemas en Movistar, y usted estuvo con él allí...

Le llegará bien el cambio. Lo más importante es trabajar con un amigo, con el ciclista que conozco bien. Esos inconvenientes de los que se ha hablado, pues no nos interesan. Hay que tener confianza en él, y que Nairo la tenga confianza en nosotros. Lo claro es que está contento del fichaje.



¿Arkea se concentrará en Colombia?

Es posible. Yo estuve en el país en el Mundial de Ruta de 1995. Si hay opciones de ir a correr, pues iremos.





Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel