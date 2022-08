El futuro del ciclista colombiano Nairo Quintana estaría supeditado a que obtenga el triunfo que más espera en los próximos días: ganar la apelación ante el Tribunal de Arbitramento del Deporte (TAS).

Quintana trabaja con sus abogados en una defensa difícil para demostrar que es inocente, luego de que en dos exámenes de sangre se le encontrara la sustancia tramadol durante el pasado Tour de Francia.

Las consecuencias de la descalificación de Nairo en el Tour

Por esa infracción, la Unión Ciclista Internacional (UCI) lo descalificó del sexto lugar de la general de la carrera y el equipo Arkéa-Samsic perdió 455 puntos vitales en la lucha por el escalafón, camino por el que puede subir a la categoría del World Tour en el 2023.



El caso de Nairo no es considerado como dopaje, pues el tramadol no es una sustancia que esté incluida en la lista de medicamentos prohibidos por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).



Sin embargo, el que no pueda revertir la decisión de la UCI le traería problemas al ciclista boyacense.



Nairo, una vez conoció la decisión en su contra, negó haber tomado en medicamento y confirmó que competiría en la Vuelta a España.



Al día siguiente, el jueves pasado, todo cambió. En un video confirmó que no haría parte del lote de ciclistas en la prueba y que su idea fue regresar a Colombia y preparar su defensa.



“No tengo cabeza y el cierto tampoco está bien. Con mis abogados trabajaremos para la defensa”, dijo.

Nairo Quintana decide no participar en #LaVuelta22 y preparar su defensa legal ante el Tribunal de Arbitraje del deporte pic.twitter.com/WevCB0gvwy — Goga Ruiz-Sandoval (@BiciGoga) August 18, 2022

Qué podría pasar con Nairo si pierde la apelación

Facebook Twitter Linkedin

Nairo Quintana Foto: EFE

Todo indica que el equipo se reunió con el pedalista y acordaron no competir. Se advierte que a Nairo le informaron que su prioridad era recuperar la cantidad de puntos que se perdieron en el Tour y eso queda supeditado a ganar el caso.



De igual manera, se asegura que su continuidad en la escuadra dependería de que gane el pleito.



En el arranque de la semana pasada, Nairo confirmó que seguiría tres años más en la escuadra a la que llegó en el 2020, luego de su salida del Movistar. Pero este problema lo tendría contra la pared, pues en el grupo francés ha caído mal la pérdida de los puntos UCI para el escalafón.



Se comenta que Arkéa-Samsic podría renegociar el contrato pactado o hasta no llevarlo a cabo si Nairo pierde el caso en el TAS.



La página especializada www.protourcycling.cc tocó el tema y afirmó que si bien Quintana hizo el anuncio de su continuidad el contrato está hablado, pero no firmado.



“Esto significa que el equipo ahora tiene motivos para renegociar y potencialmente cancelar cualquier acuerdo que pueda haber estado sobre la mesa con Nairo”, asegura la página.



Y agregó: “El equipo ha establecido algunas medidas estrictas para Nairo en el futuro, incluida prueba de drogas de muestra de cabello, que proporcionará un informe completo de 4 meses sobre si el colombiano usó o no sustancias prohibidas durante ese período de tiempo”.



Lo anterior confirma que dependería de la decisión del TAS y de los análisis la continuidad de Quintana con el grupo francés.



Deportes