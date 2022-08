Nairo Quintana, del Arkéa Samsic, descalificado del pasado Tour de Francia por infracción médica, decidió bajarse el jueves de la Vuelta a España 2022 argumentando que no tiene "la cabeza ni el cuerpo para la competición".

"Prefiero retornar a casa, organizar y preparar mi defensa sobre la notificación que me ha llegado en el día de ayer (miércoles)", declaró el corredor colombiano, de 32 años, ganador de la Vuelta en 2016, en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.



A Quintana, la Unión Ciclística Internacional lo sancionó tras precisar que dos muestras de sangre seca proporcionadas por el corredor fueron analizadas el 8 (7ª etapa) y 13 de julio (11ª etapa) durante la 'Grande Boucle', y revelaron la presencia de tramadol, un analgésico que no está en la lista de sustancias prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).



Sobre esa situación, Sébastien Hinault, el director del Akrea, su equipo, dijo que "todavía" no han llegado "al fondo del asunto".



"Estamos esperando a lograrlo para tener la claridad suficiente antes de emitir algún juicio", añadió.



Asimismo, manifestó "no tener idea" sobre el origen de la sustancia.



En medio de esa situación, mientras Quintana ultima los detalles de su defensa ante el Tribunal Abitral del Deporte (TAS), Roger Legeay, exciclista y presidente Movimiento por un Ciclismo Creíble (MPCC), una reconocida agrupación de equipos y ciclistas, entre los que se encuentra el Arkea, optó por pronunciarse sobre el caso de Nairo.



Su veredicto fue certero: "El Arkea no tiene nada que ver".



'El Arkea no tiene nada que ver'

Foto: EFE, Archivo EL TIEMPO

El Movimiento por un Ciclismo Creíble (MPCC) "es una asociación que tiene como objetivo defender el ciclismo limpio", se lee en su página oficial.



"La transparencia, la responsabilidad y el compromiso de nuestros miembros son los pilares de nuestra identidad. MPCC también es un denunciante sobre corticosteroides, tramadol, stilnox y dopaje mecánico", se sigue leyendo en la presentación del grupo que lleva más de 15 años de actividad.



"La descalificación de Nairo Quintana en el Tour de Francia es una medida grave para el ciclista y para el equipo. Sobre todo para al Arkea, por lo necesitado de puntos UCI que pueda estar para garantizarse un puesto el año que viene en el World Tour. Es una decisión fuerte que nos satisface", explicó Roger Legeay de entrada, en diálogo con 'Velonews'.



Sobre la decisión de Nairo y del Arkea, de no estar en la Vuelta a España, el presidente del MPCC explicó, teniendo en cuenta el rol de la asociación que preside, que "El Arkéa está voluntariamente en el grupo de equipos del MPCC pero nosotros jamás les presionaríamos. Es una medida que corre a cargo de ellos y que habla bien de su respeto por el juego limpio".



"El MPCC ha trabajado muy duro para incluir el tramadol en la lista de sustancias prohibidas de la AMA. No está en la lista negra en este momento, pero sé que lo están considerando para el futuro. Seguiremos presionando para que se incluya", añadió.



Al final, sobre la responsabilidad detrás de la aparición de tramadol en las muestras de Nairo, según la UCI, Roger Legeay aseguró: "Ellos son miembros del MPCC. Se han mostrado reacios al uso del Tramadol en competición y son los más afectados ahora".



"El equipo Arkea no tiene nada que ver en esta situación", concluyó.



