El ciclista boyacense Nairo Quintana (Arkea Samsic) sorprendió en la mañana de este jueves al renunciar a la 77 edición de la Vuelta para "hacer valer" sus motivos ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).



Su anuncio se dio después de que este miércoles la Unión Ciclista Internacional (UCI) lo descalificara del Tour de Francia 2022, en el que quedó en el sexto lugar, por "infringir la prohibición del uso del tramadol" en competición.

"No tengo cabeza, el cuerpo no está para hacer la competencia. Había dicho que iba a hacer la Vuelta a España, pero no", dijo Quintana en un video compartido a través de su oficina de prensa.



"No me encuentro en condiciones y prefiero retornar a casa para organizar y preparar mi defensa sobre la notificación que me llegó y demostrar que no tengo ningún problema", añadió.



Ahora, con la mente enfocada en su defensa, Quintana se alista para subir una montaña a la que muy pocos llegan a la cima: el TAS.



En diálogo con EL TIEMPO, el abogado Andrés Charria, quien al momento de la redacción de este artículo era el principal opcionado para tomar el caso de Nairo, reveló las que podrían ser las líneas de defensa del pedalista ganador de la Vuelta de España en 2016.

La defensa de Nairo Quintana

Foto: EFE, Archivo EL TIEMPO

"Defensas hay muchísimas", explicó Charria en la conversación con este diario.



En su lista de argumentos, el inicial es la toma de la muestra.

1. La toma de la muestra

"La toma es un pinchazo en el dedo y la dejan en un papel. ¿Dónde estuvo el papel?, ¿El papel estaba sellado?, ¿A dónde fue el papel?", eso es lo primero. Es una toma de muestra rarísima", manifestó.



"La prueba fue tomada con el laboratorio de la Universidad de Ginebra. ¿Por qué no utilizaron uno de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA, por su sigla en inglés)? No es dopaje, claro, pero ¿por qué en el Tour de Francia no se trabaja con un laboratorio certificado?", añadió.

2. La ambigüedad del reglamento

Luego, ante la poca claridad del reglamento médico de la Unión Ciclística Internacional, Charria afirma que el propio texto dice: "Este código no es obligatorio, es una sugerencia".



Así que, de entrada, hay muchos temas que hay que mirar con eso.



"Si el espíritu de la norma busca preservar la integridad del lote, porque si alguien consume tramal y se duerme, se puede caer él y cincuenta ciclistas más, ¿por qué lo notifican después de terminado el Tour?", complementó el abogado, recordado por casos como el de la medalla de María Luisa Calle, en los JJOO de Atenas 2004.

3. El debido proceso

Luego, sobre lo que quizá más llama la atención al entorno del jugador, que es la aparente falta al debido proceso, Charria declaró:



"En cualquier sanción lo mínimo es que lo llamen a descargos. Con Nairo no han hablado. No le pidieron explicaciones. Lo notificaron y ya. ¿Dónde está el debido proceso?"



"A Nairo no lo han dejado ver nada. Todo es para sancionar. No están protegiendo el deportista porque no hay debido proceso. Por tanto, me parece que se están pasando. El único derecho que suele tener un deportista es la apertura de la muestra B, una contramuestra, como en los casos de dopaje. Es un sistema arbitrario, que no sigue los mínimos derechos fundamentales de una persona", apuntó.

4. Ausencia de otros casos por tramadol

Según se puede constatar en la información de la Unión Ciclística Internacional, no ha habido ningún caso por tramadol, como el de Nairo.



"El ciclismo es el único deporte en el que prohíben tramal. No hay ninguna sanción de tramal", comentó el abogado.



"No creo que haya habido tramal en el caso de Nairo. Y si hubo, igual todo el procedimiento está caído", complementó.

5. 'Presunción de culpabilidad'

Teniendo en cuenta que el Tribunal Arbitral del Deporte es la última instancia para este tipo de casos, Charria explica que es difícil ganar "porque hay una presunción de culpabilidad". Aun así, no es imposible.



"La primera instancia se la robaron porque ya lo sancionaron. No se pudo defender Nairo. No hubo derecho de defensa.​ Incluso, cuando sale positivo por tramadol, le toca pagar los exámenes de laboratorio que le hicieron para determinar el positivo", agregó.



"Las líneas de defensa están claras. Eso sí, jurídicamente es imposible probar un hecho negativo. Es imposible que Nairo pruebe que no consumió la sustancia", concluyó.

