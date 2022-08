El colombiano Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) "fue descalificado del Tour de Francia 2022", en el que terminó en sexto lugar, por una infracción médica, anunció este miércoles la Unión Ciclista Internacional (UCI).

"El corredor colombiano Nairo Alexander Quintana Rojas fue sancionado por infringir la prohibición del uso de tramadol en la competición", explicó la UCI en un comunicado.



El organismo internacional precisó también que se trata de una violación de las reglas antidopaje y que el ciclista puede recurrir en un plazo de 10 días.



La UCI señaló que las dos muestras de sangre seca proporcionadas por el corredor fueron analizadas el 8 (7ª etapa) y 13 de julio (11ª etapa) durante la 'Grande Boucle' y revelaron la presencia de tramadol.



Como se trata de una primera infracción, Nairo Quintana, de 32 años, sigue siendo elegible y puede participar en el resto de las competiciones.

No es la primera vez

En septiembre del 2020, la a gendarmería francesa registró la habitación de uno de los hoteles donde se hospedaban el colombiano Nairo Quintana y otros dos compatriotas suyos del Arkea duarante el Tour de Francia.



Los agentes de la brigada de lucha contra delitos medioambientales y la salud pública llegaron con un mandato judicial y registraron la habitación de Quintana, además de las de los masajistas y algunos vehículos, indica el semanario "Le Journal du Dimanche".



Se advirtió en aquella ocasión que ña nvestigación no tiene ninguna vinculación con la Agencia Francesa de Lucha contra el Dopaje (AFLD), responsable de los controles durante el Tour, se dijo en el momento.

Nairo Quintana. Foto: EFE



Nairo acabó en el puesto 17, a más de una hora del ganador, el esloveno Tadej Pogacar. No es la primera vez que la brigada medioambiental de la gendarmería investiga a participantes en el Tour de Francia, aunque sus pesquisas no han determinado nunca la comisión de delitos.



Dos años después no se conoce si la investigación sigue abierta o ya esta cerrada, pero este fue el primer antecedente del ciclista colobiano.



