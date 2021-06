Nairo: ¿es buena la decisión de ir al Tour por triunfos de etapa?

Nairo Quintana habló, como siempre, de frente y sin tapujos. Su estado de forma no es el ideal para afrontar las tres semanas de competencia del Tour de Francia, que arranca este sábado.

Es rica su historia en la carrera y llega a su octava participación con tres podios encima: segundo en 2013 y 2015 y tercero en el 2016. El ciclista boyacense fue 12 en la edición del 2017, décimo un año después, octavo en el 2019 y 17 el año pasado.



El pedalista del Arkea Samsic advirtió que la caída del 2020 en el Tour y la operación a la que fue sometido en las rodillas, tras esa competencia, además de la alergia por el polen, han sido los problemas que no lo han dejado rendir como quisiera y por eso llega al Tour mermado.



“Ha sido un año muy diferente para mí, con bastantes complicaciones de salud. Me caí el año pasado en el Tour de Francia y sigo arrastrando todavía secuelas de esa caída. No estoy en condiciones de disputar la general en el Tour”, señaló ayer.



La verdad es que Nairo va para cuatro años en los que no ha vuelto a conseguir resultados importantes, en cuanto a la lucha por las clasificaciones generales de las carreras grandes.



El último podio fue el segundo puesto en el Giro de Italia del 2017, detrás de Tom Dumoulin, pero de ahí en adelante se ha dedicado a cazar etapas, tal y como lo hará en esta ocasión.

Nairo QUintana Dauphiné Foto: AFP



“Traemos gente para disputar los embalajes, así que mi objetivo es luchar por las victorias de etapa, para poder estar siempre adelante y tener una alegría”, indicó Quintana.



Este año, recalcó, que ha tenido problemas con las alergias, que el polen lo ha tratado mal, ha sido su enemigo y por eso no pudo rendir en el Critérium Dauphiné.



“Fue una carrera en la que nunca me ha ido demasiado bien por el polen que hay en esta época. Este año ha sido terrorífico en el tema de las alergias y por eso se sabía que yo no iba a estar bien”, precisó.



Advirtió que el Tour esta vez tiene varias jornadas para buscar la victoria, que si bien solo hay tres llegadas en alto, pues hay fracciones de altos pasos montañosos, pero que no terminan en alto y en esas también se puede hacer daño.



“Tenemos varias jornadas, que aunque no terminen en alto son importantes estratégicamente. No podemos decir nada porque hace parte de una táctica. Quiero divertirme, pasarla bien”, acotó.



Muy acertado



Los comentarios sobre las metas de Nairo en la carrera francesa no se demoraron en aparecer, y la mayoría de ellas son positivas.



“Es una decisión acertada, inteligente. Nairo no se puede meter en una pelea con los grandes corredores como Tadej Pogacar o Primoz Roglic en esta carrera y en la que va a perder”, le dijo a EL TIEMPO Javier Mínguez, técnico español.



Y agregó: “No creo eso que la caída del año pasado en el Tour todavía lo condicione, más bien hay que decir que no está en condiciones, eso es una disculpa de un niño. Ir por una victoria parcial para él sería excelente y para el equipo le caerá muy bien”.

Nairo Quintana tiene 31 años y advirtió que no se sorprendieran si lo ven llegando a 20 minutos en este Tour.



“Si me ven a veinte minutos deben saber que lo hacemos aposta, porque es parte de la estrategia, intentar ganar las etapas que tenemos marcadas”, señaló el corredor.



Este año no ha sido el mejor para él. Fue noveno en el Tour de los Alpes Marítimos, igual posición ocupó en el Trofeo de Laigueglia; terminó de cuarto en el GP Industria & Artigianato, 12 en Tirreno Adriático, 14 en la Vuelta a Cataluña, 14 en el Tour de los Alpes y fue el campeón de la Vuelta a Asturias, tras ganar una etapa.



Las declaraciones de Nairo son abiertas y sinceras y hasta tuvo tiempo de hablar del futuro, de lo que será su carrera en los próximos meses.



“La incomodidad mía es arrancar y no estar para disputar la general. No voy a inventar. No estoy acostumbrado a eso y me da tristeza. En la vida tenemos altibajos. Espero terminar este año y hacer una preparación para el 2022”, dijo el pedalista boyacense, campeón del Giro de Italia 2014 y que en este Tour no tendrá en su escuadra a ningún compatriota.



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel