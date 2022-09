Nairo Quintana, después de su descalificación del Tour de Francia 2022 por la supuesta ingesta de tramadol en competencia, se prepara para debutar en los Mundiales de ciclismo que se llevan a cabo en Australia.

Mientras hace su estreno en la competencia, el ciclista boyacense espera expectante la respuesta del Tribunal Arbitral del Deporte al recurso que presentó como apelación por la sanción de la Unión Ciclística Internacional (UCI), aquella que lo marginó de la carrera francesa.



Según ha podido confirmar este diario, la base de su apelación tiene dos partes. La primera haría alusión a la supuesta violación del debido proceso que ocurrió en su caso. La segunda tendría que ver con una serie de exámenes diagnósticos en los que se buscaría comprobar que el ciclista no consumió el tramadol.



A la espera de la decisión del alto tribunal, el caso de Quintana vuelve a estar en la palestra internacional.



Y todo, porque su experiencia habría motivado una decisión radical de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA, por su sigla en inglés), según revela el diario británico 'The Telegraph'.



Se cierra el cerco por Nairo Quintana

El boyacense resistió. Foto: EFE

"La sección de deportes de The Telegraph puede revelar que el tramadol está cerca de ser incluido como sustancia en la lista de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje, de acuerdo con una recomendación del comité ejecutivo de la organización que se daría en una reunión este viernes", informa el diario británico en una nota firmada por Ben Rumsby, el director de investigaciones deportivas del medio.



Según señala el artículo, la medida se daría luego de que el exfutbolista inglés Chris Kirkland confesara que estuvo cerca de quitarse la vida luego de su adicción a esa sustancia y que se diera el caso Nairo Quintana, a quien le fue identificada la sustancia en su sangre, durante unas pruebas realizadas en competencia, por la UCI.



Ahora, de confirmarse la inclusión del tramadol en la lista de WADA, su uso tampoco estaría permitido como medicamento fuera de competencia.



Conforme manifiesta el medio, la Agencia Mundial Antidopaje habría negado incluir el tramadol en la lista de sustancias para el próximo año. Sin embargo, la organización recordó que la sustancia sí hace parte de las sustancias que monitorea permanentemente.



"El programa de monitoreo incluye sustancias que no están en la lista prohibida, pero que la organización desea monitorear para detectar su uso indebido en el deporte", habría dicho WADA, según 'The Telegraph'.



Hasta el momento, la Agencia no ha emitido ningún comunicado al respecto. Lo cierto es que ya transcurren las reuniones para revisar las sustancias prohibidas en su lista para el próximo año.

