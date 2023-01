Nairo Quintana tiene una opción grande de firmar con un equipo de la segunda categoría del ciclismo, en este caso el Team Corratec, que ha confirmado el interés por tener al ciclista boyacense.

Quintana, quien fue descalificado del pasado Tour de Francia porque dos de sus análisis arrojaron la sustancia tramadol, que está prohibida en competencia por la Unión Ciclista Internacional (UCI), busca equipos para el 2023 y este nuevo grupo puede ser una buena opción.



El pedalista colombiano no ha podido ubicarse en un grupo del World Tour, la máxima categoría del ciclismo en el mundo, debido a este inconveniente con el tramadol, sustancia que no está en la lista de medicamentos prohibidos de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).



Team Corratec es un grupo nuevo, que este año contará con Valerio Conti, un ciclista italiano que no en las últimas temporadas figuró en el Astana y que ahora ha mostrado interés por el colombiano.



EL TIEMPO contactó a Serge Parsani, quien es el manager general del grupo, quien confirmó el interés por contar con Nairo y habló sobre los inconvenientes que tienen para lograrlo.

Lo que dice el manager



¿Es verdad el interés de ustedes por Nairo Quintana?

Sí, nosotros tenemos interés en contar con él, pero hay varios temas que debemos resolver primero.



¿Cómo cuáles?

Hemos hablado con los patrones y estamos interesados. No se ha decidido nada, seguimos en conversaciones, pero, por ejemplo, la parte económica, hay que resolverla.



¿Qué han hablado?

“El tema es la parte económico, es un gran problema. Luego, pues veremos con la organización del Giro de Italia si importante saber antes qué pasa con ellos, pues si contamos con Nairo queremos correr pruebas de importancia.



¿Hay más inconvenientes?

Nos interesa tener a Nairo. Nostros hacemos parte del Movimiento de un Ciclismo Creíble (MPCC) es claro que Nairo tuvo un inconveniente con la UCI, eso lo queremos aclarar primero.



¿Cómo solventar ese problema?

Trabajamos de la mano con ese movimiento y queremos tener a Nairo. Seguro que una vez hablemos y se aclaren los temas, pues entraremos más tranquilos al diálogo.



O sea, el tema tramadol en un problema…

Es hablar con ellos. Todos sabemos la situación de Nairo, pero eso no es un problema para nosotros, es simple, se habla y se define lo que pueda pasar.

Anuncio de su retiro del Arkéa Samsic Foto: Instagram: @nairoquintanaoficial



¿Tienen algún plan?

Es una situación difícil. Vamos a consultarle al MPCC. Eso del tramadol es una sanción de la UCI para Nairo, pero hablaremos con el patrón a ver qué dice sobre el tema del dinero.



¿Qué estrategia tienen?

Vamos a mirar si se consigue un patrocinador que nos cubra el tema económico de Nairo, en eso estamos.



¿Por qué Nairo?

Es un corredor que puede cambiar la calidad del equipo. Es un ciclista que ganó el Giro, la Vuelta, fue podio del Tour. Somos un equipo italiano y nos puede llegar a pelear los cinco primeros de una general y ganar etapas.

