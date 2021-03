Nairo, con hambre de título, lidera lote colombiano en Cataluña

íRegresa la Vuelta a Cataluña! Tras una edición 2020 anulada por la pandemia de coronavirus, la carrera celebra su edición 100 de lunes a domingo con muchas estrellas, empezando por el ecuatoriano Richard Carapaz, el colombiano Nairo Quintana, el esloveno Peter Sagan y el británico Chris Froome.

Quintana ya fue campeón de la carrera en el 2016 y esta vez aspira a pelear por el triunfo con el Areka-Samsic.



Además de Quintana estarán Rigoberto Urán y Diego Camargo (Education First), Hárold Tejada (Astana), Esteban Chaves (BikeEchange), Daniel Méndez (Kern Pharma), Santiago Buitrago (Barhain), Juan Molano y Andrés Ardila (UAE Emirates).



Estas figuras del pelotón competirán del 22 al 28 de marzo en un recorrido que se mantiene con respecto a la edición anterior, en una prueba que se disputará sin espectadores tanto en las salidas como en las llegadas, debido a las estrictas medidas sanitarias establecidas para preservar la salud de los corredores.



Como las otras pruebas de una semana que se han disputado en 2021, todo el pelotón, además de los equipos técnicos, se someterán a 'burbujas sanitarias' estrictas desde la salida en Calella el lunes hasta la meta, en Barcelona el domingo.



La 'Volta' será la primera carrera del año para el vencedor del Giro 2019 y segundo en la Vuelta 2020, Carapaz (Ineos-Grenadiers). También será la primera aparición de Froome (Israel Start-Up Nation), que podría tener problemas para seguir el ritmo de su antiguo compañero en el Ineos.



"Es una carrera que ya he hecho antes, creo que este año será muy particular porque hay dos llegadas en altitud que pueden venirme bien", analizó Carapaz, precisando que su objetivo y el de su equipo es prepararse para el Tour de Francia.



Las dos etapas de montaña, tercera y cuarta en Los Pirineos, podrían favorecer a otros escaladores de renombre como Quintana, Sepp Kuss, Jai Hindley y Michael Woods. Y otros ciclistas jóvenes que pueden brillar, incluso pelear por la victoria final, son el portugués Joao Almeida, el suizo Mar Hirschi y el francés Clement Champoussin, los tres de 22 años.



Colombia ha ganado cuatro veces la prueba, además de Nairo, han triunfado Miguel Ángel López (2019), Hernán Buenahora (1988) y Álvaro Mejía (1993).



