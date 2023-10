Nairo Quintana no hace parte de una carrera por etapas desde hace un año y dos meses. Asegura que tiene las ganas y la preparación para seguir en la competencia, pero hasta el día de hoy no tiene un contrato definido con un equipo, resultado de la descalificación del Tour de Francia del 2022 por el uso de la sustancia tramadol.

Al ciclista boyacense se le encontró esa medicina utilizada para el dolor en dos análisis de sangre que le hicieron en el Tour, por lo que la Unión Ciclista Internacional (UCI) aplicó el reglamento y lo despojó del sexto puesto que ocupó en la general, de los premios que obtuvo y de los puntos que su equipo, el Arkea-Samic, ganó en la prueba.

El uso de tramadol en competencia está prohibido por el reglamento de la UCI, pero no figura en el listado de la Agencia Mundial Antidojape (AMA), por lo que no se considera como una infracción a las normas de juego limpio.



Desde el día que fue notificado de su descalificación del Tour, Nairo ha vivido un calvario. Apeló la decisión de la UCI ante el Tribunal de Arbitramento del Deporte (TAS), quien le negó el recurso y confirmó la sanción.



Roger Legeay, presidente del Movimiento por el Ciclismo Creíble (MPCC), le dijo a EL TIEMPO a comienzo de este año que el ciclista había violado una norma y que no “había respetado las normas”. Además, negó que hubiera un veto hacia el corredor.



Lectura sugerida: Urán, sin anestesia: 'Un ciclista suramericano gana el Tour y son 8 días de borrachera'



A Quintana lo han ubicado en varios equipos del mundo, pero la información se cae como un castillo de naipes una vez se conoce la información. Las puertas en el World Tour, la máxima categoría del ciclismo, se le han cerrado, pero él insiste en continuar cu carrera y busca una oportunidad.



EL TIEMPO habló con Benjamin Cohen, presidente de la Agencia International de Pruebas (ITA), entidad sin ánimo de lucro que lucha por un deporte limpio.

Cohen, una voz autorizada sobre temas de dopaje, se refirió a los casos de Quintana y de Miguel Ángel López, que está suspendido provisionalmente por la UCI por la trama de dopaje española ‘Operación Ilex’.



“En el caso de Nairo con el tramadol, a partir del primero de enero del 2024 entrará en la lista oficial de Wada y el castigo será para todos los deportes. Hasta ahora el ciclismo era el único en el mundo que lo tenía prohibido en su reglamento médico interno, pero no en el de dopaje. Así que lo que hacemos es recolectar las muestras y analizarlas”.

Así está la situación de Nairo Quintana en el World Tour

Facebook Twitter Linkedin

Nairo Quintana. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

¿Qué concepto tiene del problema de Nairo?



“En el caso de Quintana hubo un positivo para tramadol y la UCI decidió poner las consecuencias para Quintana (sanciones). El ciclismo de cierta forma fue el pionero y el caso de Nairo sentó una especie de precedente”.



No dio positivo, pero es tratado como si lo hubiese dado…



“Para mí, como abogado, creo que si hay una suspensión, tú la cumples y vuelves a competir. Claro, si fuera una reincidencia se vería... pero mi opinión personal es que la gente puede cometer errores, cumplir su sanción y volver a competir”.



¿Esa es la principal consecuencia para que no consiga equipo?



“La verdad no estaba al tanto de que los equipos no quieren contratar a Quintana, es quizá una pregunta que se les deba hacer... si es por presión de los patrocinadores, hay un riesgo de que vuelva a reincidir... pero está claro que tú cumples una sanción y debes poder volver a competir”.



¿Qué es la ITA y cuál es el trabajo que hacen?



“Somos una organización que lucha contra el dopaje en el deporte internacional. Y en ese sentido, nuestra misión es hacerlo con total independencia, sin ningún interés o interferencia de gobiernos u organizaciones deportivas. Desde hace cinco años estamos en esa labor”.



Recomendamos: Primoz Roglic acaba el misterio y anuncia decisión para su futuro



¿Cuál es la relación que tiene con la Agencia Mundial Antidopaje?



“Hace cerca de 7 años, la ITA nació del COI y el COI le pidió a Wada que se creara la ITA. Wada es el regulador global y su misión es poner las reglas. Y nosotros nos encargamos de la operación”.

Sin equipo

Se ha especulado, como ha sido la constante, con el posible regreso del boyacense a varios conjuntos y corrió la versión de que el Lidl Trek, que busca armar un equipo de lujo para el próximo año, lo tendría en cuenta.



Ese equipo ya tiene confirmados a corredores como Jonathan Milan, Tao Geoghegan Hart, Andrea Bagioli, Patrick Konrad, Simone Consonni, Fabio Felline, Ryan Gibbons, Carlos Verona y Sam Oomen.



EL TIEMPO consultó con el Lidl Trek, quien negó cualquier negociación con el colombiano.

Facebook Twitter Linkedin

Nairo Quintana sigue buscando equipo. Foto: Instagram: Nairo Quintana



Se advierte que lo que buscan es renovar la plantilla, por lo que la idea es fichar ciclistas jóvenes, con futuro.



De igual manera, la fuente confirmó que si bien todavía hay un “par de vacantes”, lo más probable es que sean “confirmaciones de corredores que ya están en el equipo”, por lo que Quintana no tendría cabida.

El caso Supermán López les exige más cautela

Facebook Twitter Linkedin

Supermán López, en la llegada a Manizales. Foto: CORTESÍA DE FEDECICLISMO

El 25 de julio pasado, la Unión Ciclista Internacional (UCI) informó que el ciclista colombiano Miguel Ángel ‘Supermán’ López fue suspendido provisionalmente por una posible infracción al reglamento de dopaje.



UCI advirtió que tomó la decisión debido a “una investigación realizada por la Agencia Internacional de Pruebas (ITA), que incluye pruebas obtenidas de las autoridades policiales españolas (Guardia Civil) y la Organización Española Antidopaje (Celad) durante la investigación del Dr. Marcos Maynar”, cabeza visible de la ‘Operación Ilex’, una red de uso y distribución de medicamentos prohibidos en Europa. Cohen fue cauto al hablar del tema López, debido a que la investigación no ha terminado.



¿Qué nos puede contar del tema López?



“Yo podría hablar algo muy general porque no conozco los detalles, tenemos un equipo encargado de eso y seguimos en ese trabajo. La ventaja es que tenemos un equipo interdisciplinar que labora en conjunto y con inteligencia. No puedo adelantar nada más”.



¿Cómo se lleva el caso?



“El equipo testeador y el área médica trabajan de la mano e identifican los indicios médicos que permiten avanzar los casos y emprender la investigación. No es una cosa de un solo atleta, es lo que se hace con todos los deportistas. Si hay algo que mirar, que analizar, que profundizar, pues procedemos, y eso fue lo que se hizo con López”.



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

​@LisandroAbel

Más noticias de Deportes