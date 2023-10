Bomba: Nairo Quintana, a un paso de volver a Movistar

Después de más de un año de inactividad, tras su salida del Arkea-Samsic, Nairo Quintana está listo para volver a competir y lo haría con el equipo que lo llevó a conseguir sus mayores logros, el Movistar Team.

EL TIEMPO confirmó con fuentes cercanas a las dos partes que el tema va por muy buen camino y que el anuncio se haría en las próximas horas.

Así fue el acercamiento entre Nairo y el Movistar

Desde hace varios meses, el pedalista boyacense, de 33 años, estaba buscando un acercamiento con la escuadra que maneja Eusebio Unzue, pero que la respuesta inicial siempre había sido un no.

Facebook Twitter Linkedin

Eusebio Unzue, director del Movistar Team. Foto: EFE

Sin embargo, las conversaciones entre Quintana y el Movistar se reanudaron en las últimas semanas, en las que se aclaró el panorama y se allanó el camino del regreso del colombiano a la escuadra telefónica.



Nairo se encuentra por estos días en México y, según la fuente consultada por EL TIEMPO, solamente espera la autorización del Movistar para hacer el anuncio.

Así fue el brillante paso de Nairo por el Movistar

Nairo fue fichado por el Movistar en 2012, luego de haber ganado, con la camiseta de Colombia es Pasión, el Tour de L'Avenir en 2010. Su primera victoria con esa escuadra fue la Vuelta a Murcia, en el año de su llegada, en el que también ganó una etapa en el Criterium del Dauphiné.



En 2013 fue su gran explosión, tuvo un brillante Tour de Francia, en el que terminó segundo detrás de Chris Froome, y en el que ganó una etapa y las camisetas de montaña y mejor joven.



Al año siguiente logró su primera grande, el Giro de Italia, por delante de su compatriota Rigoberto Urán, y luego consiguió otros dos podios en el Tour: segundo en 2015 y tercero en 2016, año en el que también ganó la Vuelta a España y acabó de segundo en el UCI WorldTour.

Facebook Twitter Linkedin

Nairo Quintana, ciclista colombiano. Foto: EFE



Con el Movistar, Nairo ganó dos veces la Tirreno Adriático (2015 y 2017) y también se impuso en la Vuelta al País Vasco (2013), la Vuelta a Cataluña (2016) y el Tour de Romandía (2016).



Nairo dejó el Movistar a finales de 2019, tras ganar etapas del Tour y de la Vuelta ese año, pero con una relación desgastada con el equipo, en especial, con el otro cabeza de filas de la época, el español Mikel Landa.



En 2020 fichó por el Arkea-Samsic y con esta escuadra ganó cinco carreras, además de ser sexto en el Tour de Francia en 2022. Sin embargo, fue descalificado de esta última carrera al dar positivo por tramadol, una sustancia que no estaba en la lista de sustancias dopantes, por lo cual no fue sancionado.



Quintana se desvinculó del Arkea tras esa suspensión y durante el 2023 no tuvo equipo. Participó en los nacionales de ruta, en los que terminó en la tercera casilla. Ahora, se prepara para volver al equipo donde mejor rindió.



DEPORTES

Más noticias de Deportes