¡De admirar! Nairo en Cataluña: estos fueron los problemas que vivió

Nairo Quintana terminó su participación en la Vuelta a Cataluña en la posición 14 de la general, pero demostrando su profesionalismo, categoría y ganas de salir adelante, tras correr enfermo.

El ciclista del Arkea Samsic llegó a la competencia en España con una gripe, la que cogió en las últimas etapas de la Tirreno-Adriático, tras el clima inclemente de lluvia y frío.



Quintana, a pesar de todo, terminó bien. Siempre estuvo con los mejores en las dos etapas de alta montaña que terminaron en subida, en las que lo soltaron en los últimos metros antes e la llegada.



Sin duda que Nairo merece un excelente comentario, pues correr enfermo no es lo ideal, y al hacer el balance ese puesto 14 dice a las claras que cumplió más de lo esperado.



Esta primera parte de su temporada tenía como objetivo saber en qué condiciones estaba, tras la operación en las dos rodilla del año pasado, cuando terminó el Tour de Francia.



El balance es positivo. Sí, no obtuvo victorias, no se subió al podio, pero es que no competía desde hace cinco meses y hasta finales de diciembre volvió a montar en bicicleta.



Quintana fue noveno en el Tour de los Alpes Marítimos y VAR, luego terminó de 19 en el Trofeo de Laigueglia y en Industria &Artigianato fue cuarto.



Luego, llegó a Tirreno Adriático, allí podía haber hecho una buena prueba, estaba dentro de los cinco mejores, pero el clima y la alergia al polén no lo dejaron y terminó de 12.



Llegó a Cataluña arrastrando esa gripa, pero terminó en la casilla 14 para un parte positivo.



