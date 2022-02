Nairo Quintana (Arkea-Samsic) arranca este jueves su décima temporada en el ciclismo europeo, al que llegó en el 2012, cuando hizo parte del Movistar. Es el ciclista colombiano, al lado de Fernando Gaviria, con el mayor número de victorias en la estadística (47).

El boyacense liderará su escuadra en el Tour de la Provenza, la competencia francesa en la que se impuso en el 2020, en su primer año en la categoría ProTeam, luego de salir de la cuerda de Eusebio Unzué, con la que lo ganó casi todo.



Le puede interesar: (Egan Bernal: habló la persona que lo llevó a Europa)



Han sido 10 años de caídas, lesiones, fracasos, pero han sido más los momentos de alegría s que le ha dado al país, a una Colombia que lo sigue considerando como un ídolo. Y es difícil que esa estadística que lo acompaña alguien la pueda igualar; pasará el tiempo y esos números seguirán intactos.



Nairo llegó al 2012 precedido del título del Tour de l’Avenir, logrado un año antes, y respondió a las condiciones y exigencias del ciclismo de Europa. Su primera victoria fue la etapa del Dauphiné Libéré del 9 de junio de ese año.



Y, de ahí en adelante, el hoy corredor de 32 años recién cumplidos logró 20 victorias más en fracciones de las carreras del World Tour (WT), la máxima categoría del pedalismo del mundo. De ellas, tres en el Giro y dos en el Tour y la Vuelta.

Facebook Twitter Linkedin

Nairo Quintana Foto: Archivo / EL TIEMPO



Su primer título en el WT fue la Vuelta del País Vasco del 2013. Después se subió al primer cajón del podio en seis ocasiones más, dos de ellas en las tres grandes: el Giro de Italia del 2014 y en la Vuelta a España del 2016.



Se impuso en la general de Tirreno Adriático (2015 y 2017), Vuelta a Cataluña y Vuelta a Romandía (2016), siendo el pedalista del país con más títulos en la categoría.



Ha estado en 16 grandes: ocho veces en el Tour, dos en el Giro y ha corrido seis vueltas a España. Solo una vez tuvo que retirarse, en el 2014, por una caída en la Vuelta del 2014.



Le puede interesar: (Egan Bernal: revelan video del instante del accidente)



Ha obtenido seis podios en esas carreras: a los títulos en el Giro (2014) y en la Vuelta (2016) se suman los dos segundos puestos en el Tour, 2013 y 2015, el tercero en 2016; un subtítulo en Italia en el 2017, la vez que le ganó Tom Dumoulin.



Quintana no ha podido volver a ser integrante del podio en una grande desde ese Giro del 2017, ya sus condiciones no son las de años anteriores.

Facebook Twitter Linkedin

Nairo Quintana, ciclista. Foto: Coldeportes



La curva de rendimiento, como es normal, ha bajado, y ya no cuenta con buen tanque para estar a la altura de los grandes del momento, como Tadej Pogacar o Primoz Roglic.



Eso no le quita la opción de seguir siendo figura, protagonista; por eso, este año se ha trazado la meta de ganar etapas en el Tour de Francia y pelear la montaña, y para eso comienza mañana la cuenta regresiva con el Tour de la Provenza.



“Gané acá en 2020. Me motiva la idea de volver a esta competición y poder jugar un papel importante. Mi condición física es buena y espero tener buenas condiciones para este evento”, dijo Quintana.



Le puede interesar: (Caimanes la sacó del parque en la Casa de Nariño)