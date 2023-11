Nairo Quintana recibe regalo especial de Dominic Wolf, influencer con lío por camisetas

Nairo Quintana fue protagonista el pasado fin de semana tras organizar su Gran Fondo en las carreteras de Santander, lugar al que llegaron más de 4.200 ciclistas amateurs y profesionales para ser parte de la carrera de exhibición.



La carrera, que tuvo un trayecto de 130 kilómetros, contó con la participación de los colombianos Einer Rubio, Juan Sebastián Molano, Harold Tejada, Sergio Higuita, Egan Bernal, y corredores de talla mundial, quienes llegaron a Colombia por la invitación de Nairo.

Nairo Quintana en rueda de prensa. Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

Sin embargo, la competencia tuvo la sorpresiva presencia del influencer alemán Domici Wolf, quien estuvo con Nairo Quintana en la presentación y le hizo un regalo particular.



El teutón subió al escenario y fue recibido entre aplausos por el público. Nairo decidió dedicarle unas palabras Wolf en medio de su invitación: “Aunque no tiene el ADN de colombiano, lleva a Colombia en su corazón”, fueron las palabras del ciclista colombiano.



Dominic no se quedó atrás y le llevó una de sus camisas de Colombia. Posteriormente, publicó un video en sus redes sociales en las que dijo: “Hoy recibí una invitación de un gran colombiano. Qué emoción que me sigue Nairo Quintana, uno de los mejores deportistas colombianos de todos los tiempos”, dijo Wolf en su cuenta de Instagram.

¿Por qué Dominic Wolf tuvo problemas con la Federación?

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) protagonizó una discusión con el youtuber conocido como 'El alemán colombiano', quien mostraba contenido sobre la cultura del país usando la camiseta de la Selección Colombiana.



Wolf publicó un video en el que afirmó que no se pondrá más la camiseta de la Selección tras un pedido expreso de la Federación en el que le solicitaron quitar el contenido de sus plataformas en donde se viera la prenda de vestir.



Según la FCF, el problema no es el uso de la camisa, sino que aparezca con dicho símbolo de la Selección incentivando actividades comerciales de empresas y/o marcas que no son patrocinadoras de la Selección.

"A nuestro juicio, se está haciendo un uso ilegitimo de los signos distintivos de la FCF en los términos de la Decisión 486 de 2000, toda vez que el uso de la indumentaria y la camiseta oficial de la Selección Colombia no ha sido consentido ni autorizado por la FCF", se lee en la misiva firmada por Andrés Tamayo, secretario general de la FCF.



Por esa razón, Wolf se propuso crear su propia marca de camisetas llamada Dominic Wolf Colombia, la misma que le entregó a Nairo Quintana en su presentación.

