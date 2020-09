Nairo, de frente: habla de su investigación por sospechas de dopaje

Nairo Quintana se refirió al tema que lo tiene en jaque en el ciclismo mundial, tras la vinculación del equipo Arkea, de su nombre y el de Dáyer Quintana y Wínner Anacona en una investigación de la Fiscalía de Marsella, Francia, por sospechas de dopaje.

Nairo rindió su declaración, al igual que su hermano el lunes pasado, y hasta este martes dio la cara para hablar del tema.



"Para que no haya ninguna duda, quiero confirmar que nunca se encontraron

sustancias dopantes. También deseo aclarar un malentendido: durante el reciente Tour o durante cualquier otra carrera previa, jamás he consultado auxiliares o personal extraño al equipo. No tengo y nunca he tenido nada que esconder", dijo Quintana en un comunicado.



Y agregó: "Ayer, por citación de las autoridades francesas, y voluntariamente, comparecí ante la fiscalía y contesté todas y cada una de sus preguntas con claridad y con la conciencia tranquila. En ese sentido, es necesario recalcar que no he sido objeto de alguna acusación por parte de las autoridades. Por mi parte,

estoy y estaré presto a esclarecer cualquier duda de la fiscalía, tal y como ya

hice el lunes y el día de hoy".



Las habitaciones de solo los tres ciclistas colombianos fueron allanadas el miércoles pasado, cuando la caravana del Tour hacía su tránsito por los Alpes. Al hotel Megeve llegó un grupo de la Gendarmería francesa e invadió el lugar buscando sustancias prohibidas.



"Yo, Nairo Quintana, he sido un corredor limpio durante toda mi vida deportiva

y tengo un pasaporte biológico impecable. Quiero aclarar a la opinión pública,

a mis fanáticos y los seguidores del ciclismo que nunca en toda mi carrera -

junior, sub-23 y profesional- he utilizado sustancias ilegales que mejoren mi

rendimiento deportivo y que traicionen los principios del deporte", declaró.



La investigación se abrió por "administración y prescripción a un deportista de sustancias o métodos prohibidos, sin justificación médica", e igualmente por "transporte de productos prohibidos".



"Por ahora, se desarrolla una investigación preliminar y yo he contestado a

todas las preguntas y dudas y estoy dispuesto a seguir haciéndolo de forma

voluntaria hasta aclarar toda esta situación partiendo de la base apuntada:

jamás he utilizado sustancias dopantes y no se encontró ninguna sustancia

ilegal en la investigación policial. Yo, sin miedo, seguiré siendo fuerte, defenderé la verdad y seguiré mi camino, por más que la multitud, a ratos, tome otro rumbo", sentenció.



Una vez conocido el caso, Arkea Samsic emitió un comunicado en el que ratificó el allanamiento de la Gendarmería francesa en el hotel la semana pasada y señaló que dicha investigación abierta por la Fiscalía afecta a un número "muy reducido de ciclistas". Además, recalcó que la investigación por sospechas de dopaje no ha sido lanzada ni contra el equipo ni contra su cuerpo técnico de forma directa.





