Análisis: Higuita, Nairo y Egan en Tirreno, con caras bien distintas

Lo que pasa en la Tirreno Adriático es fácil de resumir. Un Tadej Pogacar inmenso e imbatible, un Sergio Higuita combativo y que tratará de defender el podio, un Nairo Quintana atento y haciendo su trabajo con lo que tiene y un Egan Bernal que ha sido perjudicado por el manejo técnico del Ineos.

Pogacar se impuso en la cuarta etapa, la reina de la carrera, se apoderó del liderato, tras responder un ataque de Bernal e irse en solitario para confirmar que era la gran amenaza y que nadie le podrá impedir ser el campeón de la prueba, su segundo título del año.



Le puede interesar: (Análisis: ¿Qué pasa con Higuita, Nairo y Egan en Tirreno Adriático?)





Todos corrieron para él. Como en el Tour de Francia que ganó en el 2020, dejó que los demás hicieran el desgaste, salió a la rueda del colombiano y luego impuso su paso para ir por triunfo parcial y el merecido liderato.



Higuita sigue sorprendiendo. Ratifica que es un ciclista para tener en cuenta en carreras de un día y de una semana. Por ahora llevarlo a una de tres semanas parece un sacrificio.



El colombiano del Education First fue tercero en la etapa y ocupa ese puesto en la general. Peleará con Mikel Landa, cuarto, a quien tiene a tres segundos, con Nairo Quintana quinto y Joao Almeida, sexto, a solo 10 segundos el podio, algo que no se ve fácil.



Lo que ha hecho es importante, porque se ha medido a hombres de más talla y peso. Con su figura menuda ha podido estar con los mejores y este primer pico de rendimiento es excelente.



Sergio Higuita, tal y como lo hizo el año pasado cuando fue el campeón Nacional e Ruta, del Tour Colombia y tercero en París Niza, arranca con buenas sensaciones. Si pierde el podio, que es lo más normal, hay que estar tranquilos, porque lo que ha mostrado es garra, buena forma y personalidad.

Sergio Higuita, ciclista colombiano. Foto: AFP



Nairo, con lo que tiene, se ha defendido. Sabe que en estas carreras se debe mostrar y ha hecho las cosas bien. Viene de una larga recuperación, tras la operación de las rodillas, pero ha respondido.



No es el mismo corredor explosivo en la montaña, pero es lo que hay, es su forma actual y le ha servido para mantenerse en la élite.



Difícil subir más en la general y lo que mejor podría hacer sería defender ese ‘top’ cinco, algo que no se ve fácil. Wout van Aert perdió el liderato, pero qué corredor. Cerró los huecos y así hubiera perdido la camiseta azul confirmó que puede ser otro de los líderes del Jumbo Visma.



Lo de Bernal sí preocupa. Venía de hacer tres podios en las cuatro pruebas, pero no respondió en Tirreno. Ineos se ha equivocado. El viernes lo mandaron a romper el lote, lejos de la meta, trabajo que deben hacer otros corredores, porque su trabajo es rematar.



Le puede interesar: (Falcao sigue en racha: vea acá el golazo que anotó con Galatasaray)



Y ayer pasó igual. Fue el encargado de desbaratar el grupo a siete kilómetros de meta, a abrirle camino a un ataque de Geraint Thomas que no prosperó. Bernal se desgastó, Pogacar salió por él y luego no pudo seguirle, cedió tiempo y perdió la opción de pelear la carrera. ¿Hará parte de la preparación?



Paga las consecuencias de un cambio de estrategia del Ineos, que este año se ve más a la ofensiva, pero pone en entredicho cuál es el verdadero Bernal, el de la Strade Bianche o este que vemos en la Tirreno Adriático.

Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel