Arranca el nuevo sueño de Nairo: debuta con el Arkea en Europa

El ciclista colombiano Nairo Quintana disputará desde este jueves su primera carrera de la temporada con los colores del nuevo equipo Arkea Samsic, en territorio europeo. Arranca un nuevo sueño.

El corredor boyacense seleccionado en la nómina de siete corredores presentes en el Tour de La Provence, en Francia, que tendrá competencia hasta el próximo domingo.

🇫🇷Première course de l'année avec mon équipe @Arkea_Samsic , allons-y avec tout. 🇨🇴 Primera carrera del año con mi equipo @Arkea_Samsic, vamos con todo. pic.twitter.com/JiTvyFd6EC — NairoQuinCo (@NairoQuinCo) February 11, 2020

“Les cuento que estamos en Europa, junto con mi hermano. Arranca la primera carrera para mí, que es el Tour de La Provence. Me he venido entrenando bien y he tenido buenas sensaciones”, aseguró Nairo.



La tercera etapa de este sábado será especial para los escaladores. En el equipo también aparece Winner Anacona, Warren Barguil, Nacer Bouhanni, Maxime Bouet, Connor Swift y Bram Welten.



Nairo viene de participar en los Campeonatos Nacionales de ciclismo de ruta, en la que terminó en el segundo puesto de la contrarreloj, que ganó Daniel Martínez, y finalizó en el cuarto puesto de la prueba de fondo.



DEPORTES