Egan y Nairo, cara a cara en la ruta de los Nacionales

Nairo Quintana y Egan Bernal parten como lops principales favoritos para imponerse este domingo en la prueba de ruta de los Nacionales de Ciclismo en los hombres élite, que se llevará a cabo sobre 217 kilómetros entre Plaza de Bolívar – Calle 16 – Kra 16 – Kra 11 – Hongos – Av Batallón – Glorieta Gobernador – Altico – Regreso – Glorieta Green Hills – Regreso – Viaducto – Calle 24 – Kra 9 y la Plaza de Bolívar de Tunja, Boyacá.

Y hablamos de Nairo y de Egan porque no solo son las grandes figuras del certamen, sino que han demostrado que están en buenas condiciones, luego del duelo contrarreloj del jueves pasado, en la que fueron segundo y tercero, respectivamente, detrás de Daniel Martínez, que fue un volador.



Entre los dos tiene un plus distinto Quintana, pues corre en el patio de su casa, frente a sus hinchas y pocos días antes de afrontar las primeras competencias en Europa con el Arkea-Samsic.

Nairo Quintana se estrenará con Arkea-Samsic en los Nacionales de ruta. Foto: Prensa Arkea-Samsic

Ese es otro punto a favor del boyacense, pues estrena uniforme y qué mejor que entregarle su primer título a la gente que confió en él.



Nairo no ha podido acabar en el podio de una carrera de esta índole y esta es una buena oportunidad.



El recorrido le conviene, serán 217 km sobre un circuito de 18 kilómetros en el que hay que girar en 12 ocasiones.



Hay tema especial: Nairo no es un ciclista especialistas en carreras de un día, pero su clase la puede imponer por los factores anunciados.



Bernal está bien. Le faltó en el remate de la contrarreloj del jueves, pues dominaba en el punto intermedio. No tiene ninguna presión y todo lo que haga es ganancia. Una victoria le daría la posibilidad de arrancar con pie derecho este 2020, en el que busca reeditar el título del Tour de Francia.

El colombiano Egan Bernal ganó el Tour de Francia, París-Niza y Vuelta a Suiza. Foto: Archivo / EL TIEMPO

La historia dice que en esta misma llegada, en el certamen del 2016, el bogotano Edwin Ávila dio la sorpresa, tras imponerse en el último ascenso a Sergio Luis Henao y a Cayetano Sarmiento. Y fue sorpresa porque es un embalador, pero esa vez afrontó de la mejor menara ese último y duro repecho.



Henao es otra carta. El pedalista antioqueño vive y entrena en altura, como Nairo y Egan, y por eso es candidato. Fue el campeón en el 2017 y 2018, carreras en la que mostró todo su poderío en carreras de un día.



Esteban Chaves tendrá una buena oportunidad de figurar. El año pasado ganó una etapa en el Giro de Italia, también es un ciclista de altura, de carreras de un día (ganó el Giro de Lombardía en el 2016, por lo que no hay que sacarlo de la lista.



Oscar Quiroz, el actual campeón, no corre, pues está en la Vuelta a San Juan Argentina, por lo que el trino está libre.



La lista de favoritos es amplia. Martínez ganó la crono, pero le gustaría volver al podio. Iván Sosa es otro puntal que tendría mucha opción, lo mismo que Wínner Anacona, que corre en casa.



DEPORTES