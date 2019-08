Murió Felice Gimondi, campeón de las tres grandes del ciclismo

2 settembre 1973, Barcelona.

Campionato del mondo di ciclismo, volata finale. Erano rimasti in 4: Merckx (il più forte di sempre), Ocaña, (il più forte in salita), Maertens (il più forte in volata)... e Gimondi, che quel giorno fu il più forte di tutti. https://t.co/rOOiol1b6G