Colombia, lista para otro reto: el Mundial de Ciclismo

Este 2020 tan atípico nos pone en una misma semana en la terminación del Tour de Francia y el arranque del Mundial de Ciclismo, que esta vez se hará en Imola (Italia), luego de que Suiza renunciara debido a la problemática de salud por la propagación del nuevo coronavirus.

Colombia llevó un equipo bueno, con corredores que vienen con ritmo del Tour de Francia y otros que mantienen una buena condición.



El mundial arrancará este jueves con el tramo al reloj para las damas élite, pero no habrá participación colombiana.



Más bien, el viernes, Daniel Martínez será el primer ciclista de la selección que hará presencia en el certamen, un tramo de 31 kilómetros en terreno llano, en los que los potentes hombres al reloj, especialistas en estas lides, tienen las de ganar.



“Ya tenemos un recorrido. Después del Tour no hemos tenido un buen tiempo de recuperación, pero llegamos en forma, con los kilómetros de esa carrera en las piernas y eso nos puede beneficiar”, dijo Martínez.



El ciclista colombiano del equipo Education First es el actual campeón nacional de la contrarreloj y es la cuarta vez que compite en un mundial.



Viene de ganar el Critérium Dauphiné, se impuso en la etapa 13 del Tour con final en Puy Mary, luego de 191 kilómetros. Y en la contrarreloj de Tour, del sábado pasado, fue 11 a 3 minutos 19 segundos de Tadej Pogacar.



“Es una crono atípica, toda plana, dos rectas, será muy rápida y dará ventaja a los corredores que vienen con ritmo del Tour de Francia. Y en ese orden de ideas confiamos en una buena actuación de Daniel Martínez”, dijo Carlos Mario Jaramillo, seleccionador colombiano.



Esta vez solo se disputarán las competencias élite, no las sub-23 ni las juveniles y la cita del sábado será para las damas: Paula Patiño, Carolina Upegui y Daniela Atehortúa, quienes estarán en la competencia de 143 kilómetros.



“Es una buena oportunidad para hacer una carrera en la que nos destaquemos. Será complicado, hay rivales muy fuertes, pero intentaremos hacer todo lo mejor posible”, declaró Patiño.



La competencia del domingo, la de cierre, tendrá el protagonismo de los hombres élite, una carrera bien complicada, sobre 258 kilómetros; trazado en el que los ciclistas encontrarán dos subidas de 3 km, una prueba para fondistas puros.



Colombia tiene una selección de alto nivel, con experiencia y ritmo: Rigoberto Urán, Daniel Martínez, Sergio Andrés Higuita, Miguel Ángel López, Harold Tejada, Esteban Chaves, Cristian Muñoz y Sergio Luis Henao.



Urán e Higuita serán los puntales del grupo, hombres que han confirmado que son importantes en estas carreras de un día, en las que la astucia, la buena forma y la concentración son claves para hacer un buen puesto.



“Vamos al mundial. Lo bueno es que llegamos con ritmo del Tour, con ganas de hacer todo bien. El trazado es complicado, en un día pueden pasar muchas cosas”, señaló Urán.



Los que defienden el título



El mundial comienza este jueves con el tramo al reloj de las damas élite, también sobre 31 km, como los varones.



La estadounidense Chloé Dygert ganó esta carrera el año pasado. El australiano Rohan Dennis es el campeón reinante en los varones élite al reloj, mientras que en la ruta de las mujeres el arco iris lo porta desde el 2019 Annemiek van Vleuten, quien es duda este año debido a una fractura de muñeca, aún no se sabe si estará en la defensa de su corona.



Y en los hombres, el danés Mads Pedersen es el actual campeón mundial.





