Rigoberto Urán: el motivo de su abadono en el Mundial de ciclismo

Julian Alaphilippe ganó el mundial de ciclismo de ruta de Bélgica, en el que el ciclismo colombiano no tuvo una buena presentación, púes no hay un corredor, en estos momentos, que se nivele con los mejores del planeta en esta especialidad.

Esteban Chaves terminó en la casilla 64 a 15 min 43 s y Nelson Soto fue 65 a 17 min 18 s.



Abandonaron el circuito Sergio Higuita, Rigoberto Urán, Alvaro Hodeg, Juan Molano, Tito Hernández, que estuvo en fuga, y Fernando Gaviria.



No se sabe los motivos del abandono de ningpun colombiano, pero sus retiros no se presentaron por una caída o desperfecto mecánico.



La temporada de Urán ha sido larga, no ha termninado, le faltan algunas competencias en Italia.



No ha sido un año fácil para él, pues se contagió del covid-19, algo que lo perjudicó para realizar una buena preparación para la segunda parte de la temporada.



Deportes