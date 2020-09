¡Julian Alaphilippe, nuevo campeón mundial de ciclismo!

Julian Alaphilippe (6 h 38 m in 34 s) se coronó como nuevo campeón mundial de ciclismo de ruta, tras imponerse en la competencia que se llevó a cabo este domingo en Ímola, Italia, sobre 258 kilómetros, la plata fue para Wout van Aert y el bronce, Marc Hirschi. El mejor colombiano, Rigoberto Urán, 24 a 1 min 34 s.

Sin duda que al final de la competencia, en la vuelta final, la carrera se movió mucho. Primero fue Tadej Pogacar, quien lo intentó, pero solo logró sacar 30 segundos.



Los italianos fueron los primeros que apretaron el paso, la idea de llevar a Vincenzo Nibali al título los hizo reaccionar. fue precisamente él quien logró atacar, pero se le pegaron hombres de gran talla, como el colombiano Rigoberto Urán.



Los intereses atrás hicieron que otros seleccionados se pellizcaran y no los dejaran tomar más ventaja.



Esteban Chaves y Daniel Martínez se metieron en una fuga, en la que los francesas tenían la ilusión de ir por la fuga. Guillaume Martin era el indicado y fue el que tomó la iniciativa.



En la última subida del circuito fue el belga Greg van Avermaet quien seleccionó el grupo y se fueron Julian Alaphilippe, Jakob Juglsang, Wout van Aert, pero el francés tenía muchos intereses, tras su Tour de Francia que no fue el mejor.



Alaphilippe coronó en solitario, con pocos segundos sobre sus perseguidores, pero con gran decisión.



Van Aert y Fuglsang trataron de llegarse al francés, al igual que Primoz Roglic, que también integraba el lote que perseguía. 13 segundos mantenía Alaphilippe.



El francés mantuvo la diferencia y cuando entró al autódromo de Ímola la mantuvo para ganar el mundial.



Urán logró llegar en el lote principal, al lado de Ríchard Carapaz, Van Avermaet, Richie Porte. Daniel Martínez fue 31, Chaves 32, a 3 min 34 s. Fueron los únicos colombianos que terminaron.



