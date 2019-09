Las razones por las cuales Egan no correrá el Mundial de ciclismo

Una baja de última hora sufrió el equipo élite de Colombia para el Mundial de ciclismo 2019, que se disputará en Yorkshire entre el 22 y 29 de septiembre. Egan Bernal, campeón del Tour de Francia, decidió ceder su cupo y no estará con la delegación. Su reemplazo será Carlos Betancur. Aquí las razones de su inasistencia. en el Mundial de Ciclismo 2019.

Estado de forma. Egan Bernal ya había anunciado el pasado cuatro de septiembre que, aunque estaba en la nómina que iba a estar en el Mundial de ciclismo, su asistencia estaba en duda, porque si no se sentía en forma prefería cederle su cupo a otro ciclista, que sí pudiera entregarlo todo en la competición.

El joven corredor desde su llegada a Colombia no había vuelto a competir de manera oficial y esa es una de las razones por las que no se siente en condiciones ideales para representar al país.

Capos, quiero aclarar que todavía no estoy seguro de ir al mundial este año. Estoy entrenando en Colombia para preparar bien el final de temporada, pero si siento que no estoy en forma para representar de la mejor forma a mi país, prefiero que le den la oportunidad a otra persona — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) September 4, 2019

Otros planes. El corredor del equipo Ineos tiene en su calendario otras competencias para sumar kilómetros y volver a la competencia. Egan participará en el Giro de la Toscana, que se disputará este miércoles. Además, su pensado es correr algunas clásicas en territorio italiano, dentro de las que se encuentra el Giro de Lombardía.

Recorrido. Más allá del palmarés y la gran experiencia de Egan, al ser el vigente campeón del Tour de Francia, esta carrera es diferente a una de una o tres semanas. Serán 284.5 kilómetros de recorrido de un solo día y sus características no son para brillar en este tipo de carreras.



Los primeros 185 kilómetros simularán el Grand Départ del Tour de Francia del 2014, pero los últimos 14, divididos en un circuito con muchas ondulaciones serán para los clasicómanos, muy selectiva. Ahí es donde Carlos Betancur, quien fue llamado en remplazo de Egan, podría tener una mejor figuración.

Decisión personal. Aunque los ciclistas hablan con cada Federación y el técnico para esa competencia, en este caso Carlos Mario Jaramillo, cada uno de ellos es autónomo de aceptar o no su convocatoria al equipo. Pasó en Italia con Vincenzo Nibali, el campeón del Tour de Francia, Vuelta a España y Giro de Italia estaba en la nómina, pero decidió no competir.



Obligatoriedad. Esta competición, celebrada siempre en el cierre de la temporada, es organizada por la Unión Ciclista Internacional y en ningún caso se dice que si las federaciones confeccionan una nómina, los ciclistas estén en la obligación de correr las pruebas. Se llega a un consenso, pensando en lo mejor para cada delegación.

'Hará mucha falta'

Carlos Mario Jaramillo, técnico del equipo colombiano de ciclismo que estará en el Mundial, aseguró que la razón más importante que llevó a Egan a decidir no viajar a Yorkshire fue no tener buenas sensaciones y no estar a la altura para representar al país.



"Hablamos con él y en estos momentos no se encuentra en un estado de forma ideal para representar al país. Es por eso que me expresó que quiere darle la oportunidad a otro que lo puede hacer mejor", le dijo a EL TIEMPO Jaramillo.

Finalmente, Jaramillo sabe que el liderazgo de Egan hará falta en esta competición. "Hará mucha falta, porque a pesar de su corta edad, es un ciclista que tiene mucha experiencia y es un buen líder".