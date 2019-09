Carrerón de Sergio Higuita en el Mundial de ciclismo

Una importante participación hizo el colombiano Sergio Higuita en la prueba Sub-23 del Mundial de Ciclismo, que se disputa Yorkshire, al terminar en el cuarto puesto.

El ciclista colombiano terminó en el quinto puesto, luego de una perfecta labor de persecución para entrar en la definición de la jornada y terminar en el quinto puesto.

El holandés Nils Eekhoff, que se había proclamado campeón del mundo Sub-23 al imponerse en el embalaje, fue descalificado por haberle comprobado que se ayudó de unos carros para volver al grupo después de una caída y el ganador fue el italiano Samuele Battistella.



También soñaron hasta la misma línea de llegada con una medalla el británico Thomas Piddock y el colombiano Sergio Higuita, que fue quien lanzó un sprint para el que no tuvieron fuerzas el danés Andreas Lorentz Kron y el noruego Tobias Foss.



Fue una carrera de las habituales de la categoría, muy intensa, con mucho ritmo y muchos demarrajes en la que los españoles se quedaron sin opciones ya a unos 40 kms de meta, cuando ninguno de ellos entró en el primero de los tres grupos en los que quedó dividido el pelotón.



Aunque tampoco entraron en el segundo, que soñó durante unos kms con alcanzar al primero pero no lo consiguió. Así que la carrera se decidió en el grupo de 24 que llegó por delante al circuito final, de 14 kms. y con final en cuesta al que tuvieron que dar dos vueltas.



A la última llegó un sexteto por delante que pronto se quedó en un quinteto con Bissegger, Foss, Batistella, Pidcock y el polaco Szymon Sajnok, que fue el siguiente en ceder. Por detrás, el colombiano Higuita, ganador en La Vuelta de la etapa con final en Becerril de la Sierra, lideró una persecución de cuatro, que se quedó en tres y en la que le acompañaron Eekhoff y Kron.



El trío cazó al cuarteto, el holandés controló los instantes previos a un sprint que lanzó el colombiano y en el que Eekhoff acabó venciendo por centímetros y no sin dificultades pero pudiendo alzar los brazos en signo de vitoria en la misma línea de llegada. Sin embargo, los jueces decidieron descalificarlo.





