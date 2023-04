El ciclismo colombiano está de luto, al conocerse el fallecimiento del joven de 17 años Juan José Ortega, quien murió en una clínica de Soacha, luego de sentirse mal en el final de la segunda etapa de la Vuelta a Anapoima.

Ortega pedaleaba en busca de la victoria, pero a tres kilómetros del final de la jornada entre Anapoima y el alto de Mondoñedo tuvo que parar porque su salud no era la mejor.



El joven ciclista transitaba por el sitio denominado La Cabra, cuando comenzó a sentirse mal. La ambulancia de la carrera lo recogió y lo llevó a la meta.

Internado de urgencia

Recibió las primeras atenciones. Minutos después, el entrenador, Hernando Rojas, se percató que Ortega no estaba con el grupo y fue a la ambulancia.



No lo vio bien. Su pupilo vomitaba y no estaba bien, por eso dijo que era mejor trasladarlo a una clínica cercana, lo llevaron a Soacha y falleció.



“Venía del ciclomontañismo y ya había disputado Vuelta del Futuro y del Porvenir. Tenía muchas condiciones”, contó Jairo Monroy, presidente de la Liga de Ciclismo de Bogotá.

Cinta de luto. Foto: EFE

“Estamos muy tristes por lo que pasó. Ortega solo tenía 17 años y llevaba una buena carrera, era una esperanza, agregó Monroy.



Jairo y Paola, sus padres, fueron avisados del estado de salud de su hijo, llegaron a la clínica en la que estaba recluido, pero su estado se complicó y murió.



“Hacía la transición del ciclomontañismo a la ruta y en ambas se había destacado. Ortega tenía buenos resultados, pero es lamentable lo que ha pasado”, sentenció Monroy.



