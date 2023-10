Tragedia: muere ciclista atropellada y examen del conductor arroja impactante resultado

Una ciclista que realizaba sus prácticas normales fue embestida por un carro y murió en el sitio del accidente, según las primeras versiones de las autoridades, en una trágica noticia.

Lo que se sabe es que la pedalista tenía 40 años y estaba entrenando por los alrededores de Canet d'en Berenguer, en Valencia, España.

Resultado del análisis

Según informó el Centro de Información y Coordinación de Urgencias, el accidente se produjo a las 9 de la mañana y el conductor, que no ha sido identificado, tiene 63 años.



Las autoridades información que el hombre que conducía el carro nació en Toledo, pero no se conoce nada de su nombre, al igual que el de la pedalista que perdió la vida.



Se sabe que el conductor fue llevado a la comisaría y se le hicieron los respectivos análisis de sangre y el resultado fue inesperado.



La policía advirtió que el hombre dio positivo por marihuana, tras el análisis confirmado por los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Valencia.



Se ratificó que el incidente ocurrió en la carretera CV-309, pero las causas no han sido reveladas, pues son materia de investigación.



“Hasta el lugar se ha desplazado una unidad del SAMU, cuyo equipo médico ha realizado a la ciclista maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de estabilización. Pero no ha habido respuesta y han confirmado su fallecimiento”, indicó la información del diario Marca de España.

