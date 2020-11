Ecuatoriana Miryam Núñez manda en la Vuelta a Colombia femenina

La ciclista ecuatoriana Miryam Núñez es la nueva líder de la Vuelta a Colombia femenina, tras la etapa contrarreloj de este domingo sobre 15 kilómetros entre Firavitoba y Pasca, Boyacá.

Núñez, del equipo Liro Sport, se impuso en la jornada con tiempo de 24 minutos 59 segundos, dejando en el segundo puesto a Marcela Hernández (CVlnago), quien terminó a 39 segundos.



La ecuatoriana fue la mejor en esta jornada al crono y ahora pasó a liderar la clasificación general, con guarismo de una hora 37 minutos y 11 segundos.



Núñez es escoltada por Hernández, a 39 segundos, mientras que la tercera es Lorena Colmenares, de Boyacá, a 43 s.



"Me sentí muy bien. Me preparé de la mejor manera. La clave fue que conocía el recorrido y mi entrenador me orientaba desde el carro", señaló la ciclista.



La tercera etapa se disputará este lunes entre las localidades de Sogamoso y Mongui, sobre un recorrido de 78.1 kilómetros, en los que las corredoras que permanecen en competencia tendrán que afrontar tres embalajes especiales y un premio de montaña de segunda categoría.



