Emotiva celebración de Egan con María Fernanda, su novia, tras triunfo

"From Giro, with love" (Desde el Giro, con amor). Ese fue el mensaje que compartió el Giro de Italia en su cuenta de Twitter, haciendo referencia a la famosa película de Woody Allen 'To Rome with Love', con una fotografía del ciclista colombiano Egan Bernal y la médica veterinaria María Fernanda Gutiérrez, su novia.



(En contexto: ¡Qué grande, Egan! Ganó etapa reina y da pasos de gigante en el Giro)



La pareja aparece celebrando con un beso y un abrazo el triunfo que Bernal conquistó segundos antes: ganar la etapa 16 y comenzar a asegurar el título, pues logró sacarle dos minutos y 24 segundos al italiano Damiano Caruso, segundo en la clasificación general.



(Le recomendamos: Así van los colombianos en las clasificaciones del Giro de Italia)

Luego de cruzar la meta en solitario, el ciclista fue a celebrar con María Fernanda, quien lo ha venido acompañando durante la competencia.



"Definitivamente después de tanto esfuerzo y tanta dedicación, llega la recompensa. Gracias por permitirme estar a ahí, a tu lado, en las malas y en las buenas", escribió la médica veterinaria en su cuenta de Instagram en días pasados, cuando Bernal se vistió por primera vez con la camiseta rosada y ratificó su liderato.



(Le puede interesar: Egan Bernal: ¿cuánto vale la bicicleta del colombiano?)



Ese sentimiento, de seguro, se reflejó de nuevo en la celebración de este lunes, en una etapa que enfrentó problemas climáticos, por lo que pasó de 212 a 153 kilómetros.

(Le sugerimos leer: Análisis: ¿Egan Bernal sentenció el Giro de Italia?)