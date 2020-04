Ministra del deporte de Francia carga contra el Tour

La ministra de deportes de Francia, Roxana Maracineanu, volvió a referirse al Tour de Francia, carrera que busca alternativas de realizarse en medio de la pandemia del nuevo coronavirus.



(Le puede interesar: Uefa tomó decisiones claves para que se terminen las ligas)



La Ministra salió al paso de algunas declaraciones de ciclistas, que advierten que si no se corre el Tour sería una "sentencia de muerte" para muchos equipos, como lo expresó Tony Martin.



(Lea también: La etapa que perdió Colombia en la Vuelta a España en el último km)



"Si el Tour de Francia no se celebra, no será el fin del mundo, seguramente será el fin de muchas cosas respaldadas por sus ingresos, pero tendremos que reinventarnos de otra manera", declaró Maracineanu a Eurosport.



La jefe de cartera insistió en que "el deporte no será prioritario" en ese país, al menos por el momento.



Y sobre el fútbol anunció que el reinicio del torneo en junio es un "escenario óptimo, pero que hay otros como comenzar en septiembre no realizarse".



DEPORTES