EF, equipo de Urán, y Mindeporte, cerca de un acuerdo

Están muy adelantadas las conversaciones entre la organización del Education First, equipo en el que militan Rigoberto Urán, Daniel Martínez y Sergio Higuita, y el Ministerio del Deporte de Colombia con el fin de crear una estructura ciclística en el país, que pueda ser un soporte para la escuadra del Pro Team (antes llamado World Tour) en el futuro.

Se conoció que las partes se han acercado y que el aporte del Gobierno sería de unos 1,8 millones de euros, diálogos que están bien avanzados.



Le puede interesar: (Clasificaciones de la Vuelta a España, luego de la etapa 13)



“No pudo hablar mucho sobre el tema”, le comentó Jonathan Vaughters a EL TIEMPO, pero ratificó que le gustaría hacer algo porque cree que la gente colombiana es buena y acá hay mucho talento.



“Tengo mucho interés en Colombia. Rigoberto (Urán) siempre me ha dicho que allá la gente es de bien”, dijo el mánager.



Y agregó: “Hay talento, la verdad, eso le interesa a cualquiera, salen ciclistas muy buenos, la cantera es admirable. La idea es ayudar a esos jóvenes”.



Vaughters no dio muchas pistas sobre la negociación, pero alcanzó a referirse a cuál es el objetivo que se tiene, algo que ya se ha manejado desde hace algún tiempo.



“Una buena idea es tener un equipo continental o Sub-23, que luego pueda surtir a la escuadra del World Tour”, indicó.



“Nosotros tenemos listo todo para seguir el año próximo. No hay problemas. Esta temporada ha sido bien difícil, pero vamos bien para el 2021”, agregó.



Sobre la posibilidad de que en el EF acompañen más colombianos a Urán y a Sergio Higuita, tras la partida al Ineos de Daniel Martínez, el mánager advirtió que no podía adelantar información alguna, pero que era una opción clara.



Deportes