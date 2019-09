Mikel Landa reveló por qué se fue del lado de Nairo

Mikel Landa aseguró que una de las razones por la que decidió abandonar el Movistar es el hecho de ser el líder único de su nuevo equipo, el Bahrein, con cuyo maillot apuntará al Tour de Francia 2020.

"Estoy muy emocionado y feliz de tener la oportunidad de liderar mi nuevo equipo. Todavía no conozco mi programa, tenemos que hablar, pero para el equipo el Tour de Francia es el objetivo. Estoy listo para liderar un equipo. Tengo ese objetivo y eso es lo que estaba buscando ", aseguró Landa en la página Cyclingnews.



Landa, quien cumplirá 30 años en diciembre, se refiere al Bahrein como "un gran equipo que me dará la oportunidad de ser el líder en una gran vuelta", y aunque aún no conoce la plantilla que le arropará en sus proyectos, no se siente por ello "preocupado".



El ciclista alavés dice para soportar la presión de la próxima temporada, en la que tendrá que luchar, entre otras cosas, contra el dominio del Ineos. Un corredor con un tercer puesto en el Giro 2015 y un cuarto en el Tour 2017 que pretende al fin ser un líder único y no repetir las experiencias anteriores en Movistar, Sky o Astana.



En el equipo español se vio obligado a compartir el liderato con Alejandro Valverde y Nairo Quintana, en el británico tenía por delante a Chris Froome y en el Astana sacrificó sus opciones por Fabio Aru. Situaciones definidas como "complicadas" por el ciclista vasco.



"Si tienes un compañero de equipo que tiene el mismo objetivo que tú es más complicado porque tus compañeros de equipo tienen que trabajar para los dos y no solo para uno. Un día puedes sentirte bien, y tu compañero de equipo no tan bien. Es complicado", precisó.



Landa se refiera a su experiencia de este año en el Tour con Movistar.



"En el Tour éramos tres corredores con el objetivo de estar en el podio, pero no fue fácil. No era mi decisión, sino del director. Quizás no gané tanto como esperaba, pero aprendí mucho y tuve una buena experiencia con mis compañeros de equipo", señaló.



En el Bahrein Mérida, Landa coincidirá con el holandés Wout Poels y el británico Scott Davies, y posiblemente con el esprinter Mark Cavendish. Sin embargo, Landa duda sobre la permanencia en el Bahrein del australiano Rohan Dennis, quien abandonó de manera controvertida en el Tour.



"No sé si va a estar con nosotros. Para mí sería fantástico porque tiene mucha experiencia en las contrarreloj y lo necesito", dijo.



EFE